В бразильском городе введено чрезвычайное положение из-за гигантских карстовых воронок

Обвалы грунта уже уничтожили несколько домов в городе с населением 55 000 человек, и существует опасение, что если процесс продолжится, под землю могут уйти сотни зданий, сообщает The Guardian.

«За последние несколько месяцев размеры воронок экспоненциально увеличились, продвигаясь значительно ближе к жилым домам», - говорится в чрезвычайном указе, изданном городскими властями в этом месяце.

По последним оценкам, около 1200 человек рискуют потерять свои дома из-за продолжающегося провала грунта.

Этот процесс не является чем-то новым - жители Буритикупу уже 30 лет наблюдают, как вода медленно вымывает песчаные почвы, вызывая образование все новых карстовых воронок. Ситуацию усугубляют вырубка лесов и плохое городское планирование.

Однако проблема становится гораздо серьезнее в сезон дождей, как это происходит сейчас.

«Прямо перед нами нависла угроза, и никто не знает, где под нами появится очередная дыра», - сказала 65-летняя жительница города Антония душ Анжуш в интервью The Guardian. Она прожила в Буритикупу 22 года и боится, что образование новых воронок - лишь вопрос времени.

Городские власти и инженер Лукас Консейсау признали, что у муниципалитета нет ресурсов, чтобы справиться с ситуацией.

«Эти проблемы варьируются от процессов эрозии до эвакуации людей из зон риска», - заявил инженер.

Пока неизвестно, есть ли жертвы среди местных жителей из-за провалов в земле.