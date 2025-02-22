ХАМАС освободил шесть израильских заложников. Двое из них находились в плену около десяти лет

Омеру Шем-Тову 22 года. Как и Венкерт, он последний раз выходил на связь с родителями утром 7 октября 2023 года. Известно, что после начала атаки он пытался уехать с фестиваля на машине. Шем-Тов отправил родителям свою геолокацию: по ней можно было увидеть, как в один из моментов его машина изменила направление в сторону сектора Газа.

​​Талю Шохаму 39 лет. Он гражданин Израиля и Австрии. ХАМАС взял его в заложники в кибуце Беэри. Вместе с ним в плену оказались многие его родственники, в том числе его жена Ади Шохам и малолетние дети - трехлетняя дочь Яэль и восьмилетний сын Наве. Его близкие были освобождены 25 ноября 2023 года.

Хишам ас-Саид и Авера Менгисту - израильские граждане, которые находились в заложниках у группировки уже более десяти лет. Они были захвачены независимо друг от друга после пересечения границы сектора Газа.

Хишаму ас-Саиду, израильскому бедуину, 39 лет. Патруль ХАМАС задержал его в апреле 2015 года, когда он пересекал границу недалеко от контрольно-пропускного пункта Эрез. По словам отца ас-Саида, это было не первое его посещение сектора Газа.

Ас-Саид был заложником ХАМАС почти 3600 дней. О нем ничего не было известно до 2022 года, когда группировка опубликовала видео, на котором он выглядел больным и истощенным.