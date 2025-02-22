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Михкельсон: посольство США в Таллинне возглавляет очень профессиональный дипломат

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Мэтью Уолл и Марко Михкельсон.
Мэтью Уолл и Марко Михкельсон. Фото: Facebook

По словам председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона, после ухода посла Джорджа Кента посольство США в Таллинне возглавляет очень профессиональный дипломат Мэтью Уолл.

Михкельсон встретился в пятницу с временным поверенным в делах посольства США Мэтью Уоллом по его просьбе.

«Приятно, что в отсутствие посла работой посольства нашего крупнейшего союзника здесь, в Таллинне, сейчас руководит очень профессиональный дипломат», - написал Михкельсон в соцсетях. - Мы обсудили, конечно, события последних недель, заявления президента Трампа и действия его администрации по вопросам, затрагивающим нашу общую безопасность. Как и бывает между двумяя близкими союзниками, наш разговор был очень откровенным».

По словам Михкельсона, Мэтью подтвердил, что отношения между странами очень хорошие.

«Эстония - заметный и полезный союзник, а уровень наших расходов на оборону по отношению к ВВП выше, чем у США», - сообщил Михкельсон о встрече.

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