По словам председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона, после ухода посла Джорджа Кента посольство США в Таллинне возглавляет очень профессиональный дипломат Мэтью Уолл.
Михкельсон: посольство США в Таллинне возглавляет очень профессиональный дипломат
Михкельсон встретился в пятницу с временным поверенным в делах посольства США Мэтью Уоллом по его просьбе.
«Приятно, что в отсутствие посла работой посольства нашего крупнейшего союзника здесь, в Таллинне, сейчас руководит очень профессиональный дипломат», - написал Михкельсон в соцсетях. - Мы обсудили, конечно, события последних недель, заявления президента Трампа и действия его администрации по вопросам, затрагивающим нашу общую безопасность. Как и бывает между двумяя близкими союзниками, наш разговор был очень откровенным».
По словам Михкельсона, Мэтью подтвердил, что отношения между странами очень хорошие.
«Эстония - заметный и полезный союзник, а уровень наших расходов на оборону по отношению к ВВП выше, чем у США», - сообщил Михкельсон о встрече.