Михкельсон: посольство США в Таллинне возглавляет очень профессиональный дипломат

«Приятно, что в отсутствие посла работой посольства нашего крупнейшего союзника здесь, в Таллинне, сейчас руководит очень профессиональный дипломат», - написал Михкельсон в соцсетях. - Мы обсудили, конечно, события последних недель, заявления президента Трампа и действия его администрации по вопросам, затрагивающим нашу общую безопасность. Как и бывает между двумяя близкими союзниками, наш разговор был очень откровенным».