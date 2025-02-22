Нападение у мемориала Холокоста в Берлине совершил беженец из Сирии

Совершивший нападение на 30-летнего подданного Испании у памятника жертвам Холокоста в Берлине - 19-летний беженец из Сирии - в течение нескольких недель планировал «убийство евреев». Об этом в субботу, 22 февраля, сообщили в Генпрокуратуре Берлина.

Сириец приехал в Германию в 2023 году - на тот момент он был несовершеннолетним и не имел сопровождения - и попросил убежища. Его просьба была удовлетворена, он легально проживал в Лейпциге.

Нападение произошло около 18.00 по местному времени (20.00 мск) 21 февраля. Предполагаемый злоумышленник, по всей видимости, подошел к испанскому туристу сзади и нанес ему опасные для жизни ранения в шею. Спасти раненого удалось только благодаря оперативному вмешательству службы спасения и экстренной операции, после которой его пришлось на некоторое время ввести в искусственную кому. На данном этапе жизни пострадавшего ничего не угрожает. Свидетелям произошедшего на месте оказали помощь пожарные.

Вероятный нападавший натолкнулся на полицейских примерно в 20:45. Они обратили внимание на его окровавленные руки и испачканные кровью брюки и задержали мужчину.

В Генпрокуратуре считают, что преступление было совершено на религиозной почве

По версии следствия, предполагаемый преступник связан с «ближневосточным конфликтом». В рюкзаке сирийца были обнаружены коврик для молитвы, Коран, листок бумаги с цитатами из него, датированными 21 февраля, и предполагаемое орудие атаки. В Генпрокуратуре считают, что преступление было совершено на религиозной почве.