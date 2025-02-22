В сети распространяется редкое видео, запечатлевшее повседневную жизнь в Северной Корее. Его тайно снял турист, безопасность которого теперь вызывает тревогу у тысяч людей.
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Видео ⟩ «Все – один большой спектакль»: турист тайно снял жизнь на улицах Северной Кореи
Обычно северокорейские власти строго контролируют все видеозаписи, сделанные иностранцами во время пребывания в стране. Туристам запрещено снимать большинство объектов, а также бедность, военных или трудности повседневной жизни. Однако автор вирусного видео использовал скрытые методы, чтобы запечатлеть жизнь на улицах Пхеньяна.