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Видео «Все – один большой спектакль»: турист тайно снял жизнь на улицах Северной Кореи

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: ED JONES / AFP / SCANPIX

В сети распространяется редкое видео, запечатлевшее повседневную жизнь в Северной Корее. Его тайно снял турист, безопасность которого теперь вызывает тревогу у тысяч людей.

Обычно северокорейские власти строго контролируют все видеозаписи, сделанные иностранцами во время пребывания в стране. Туристам запрещено снимать большинство объектов, а также бедность, военных или трудности повседневной жизни. Однако автор вирусного видео использовал скрытые методы, чтобы запечатлеть жизнь на улицах Пхеньяна.

@therealestclipper #northkorea #northkorea🇰🇵 #unseenfootage #clips ♬ original sound - therealestclipper
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