Видео «Все – один большой спектакль»: турист тайно снял жизнь на улицах Северной Кореи

Обычно северокорейские власти строго контролируют все видеозаписи, сделанные иностранцами во время пребывания в стране. Туристам запрещено снимать большинство объектов, а также бедность, военных или трудности повседневной жизни. Однако автор вирусного видео использовал скрытые методы, чтобы запечатлеть жизнь на улицах Пхеньяна.