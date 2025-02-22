Россия отправляет раненых солдат обратно на фронт

«Россияне повторно отправляют раненых прямо на передовую», - заявил один из западных чиновников в беседе с CNN. По его словам, возвращение раненных на фронт - это признак нарастающих проблем Кремля с нехваткой личного состава, однако объявление всеобщей мобилизации по-прежнему остается крайне непопулярным в России.