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Россия отправляет раненых солдат обратно на фронт

Перевод: Сергей Светлов
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekraanikuva/X

Российская армия отправляет в бой солдат, которые передвигаются на костылях или получили серьезные ранения, чтобы компенсировать нехватку живой силы в войне против Украины, сообщает CNN.

«Россияне повторно отправляют раненых прямо на передовую», - заявил один из западных чиновников в беседе с CNN. По его словам, возвращение раненных на фронт - это признак нарастающих проблем Кремля с нехваткой личного состава, однако объявление всеобщей мобилизации по-прежнему остается крайне непопулярным в России.

На видео, снятом 59-й бригадой вооруженных сил Украины в районе Покровска, видно, как российский солдат на костылях ищет укрытие от украинского дрона. В конце концов дрон сбрасывает взрывное устройство на медленно передвигающегося солдата.

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