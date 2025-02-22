ЭРККИ КООРТ Четыре сценария будущего Европы

США недооценивают способность России вести переговоры
Версия о том, что происходящее является частью более масштабного плана, кажется маловероятной
Стратегическая автономия Европы неизбежна
Президент США Дональд Трамп перевернул часть шахматной доски международной безопасности, а российский лидер Владимир Путин вновь стремится выйти на первый план. Какие сценарии нас ожидают, анализирует эксперт по безопасности Postimees и Академии внутренней безопасности Эркки Коорт.
Недавние заявления стабильного гения вызвали особый ажиотаж. В целом эксперты, комментирующие ситуацию, разделились на два лагеря. Одни видят в происходящем предвестие катастрофы или новое Ялтинское соглашение, а другие делают вид, будто ничего не случилось, полагая, что не стоит слишком серьезно воспринимать текущие политические высказывания Трампа.
Как это часто бывает, истина где-то посередине. Существуют союзы и договоры, которые не могут измениться мгновенно, но их масштаб применения может измениться в одночасье. Игнорирование этой темы было бы ошибкой, и обсуждение различных сценариев будущего необходимо, чтобы быть лучше подготовленными к возможным событиям.
Вот несколько возможных вариантов развития событий, которые, несомненно, повлияют на безопасность Эстонии.
Ничего не изменится
Несмотря на заявления Дональда Трампа и переговоры с Россией, крупных геополитических изменений не произойдет. Трамп и раньше делал громкие заявления, но последующие действия не подтверждали его слов.
Этот сценарий предполагает, что войска США останутся в Европе и странах Балтии, а военная помощь Украине продолжится.
Госсекретарь США Марко Рубио уже заявил, что переговоры в Эр-Рияде были скорее попыткой прояснить, насколько Москва готова к реальным договоренностям. По его словам, у администрации Трампа нет планов заключать с Кремлем тайные соглашения за спиной Украины или Европы.
В то же время публичная критика Трампом Зеленского была открыто пренебрежительной, а его риторика насыщена месседжами, звучащими из Москвы. Для реализации этого сценария должно вскоре состояться обсуждение разрядки напряженности между США и Украиной, а также четкое подтверждение обязательств Америки перед Европой.
Все это часть большой игры
Согласно спекуляциям и ссылкам на нескольких чиновников из правительства США, нынешняя хаотичная политика Трампа может быть частью более масштабной игры. Такую точку зрения высказывают люди, долгое время работавшие в американском государственном аппарате.
Американцы назвали встречу в Эр-Рияде первым испытанием и подтвердили, что не спешат ослаблять или отменять санкции, введенные против России. Кроме того, по словам госсекретаря Рубио, на переговорах обсуждалась возможность снятия ограничений для посольств, откуда за годы войны стороны взаимно высылали дипломатов. Испытание это или нет, но Россия уже сумела поставить на повестку дня значительно более широкие вопросы, чем Украина.
Кроме того, в агентстве Reuters появились сообщения, что параллельно с Мюнхенской конференцией по безопасности в Швейцарии прошла встреча делегаций США и России. Правда это или спекуляция, станет ясно в ближайшее время. Однако не стоит думать, что таких консультаций не было вовсе - совершенно очевидно, что в течение всей войны проходили неофициальные контакты и разведка позиций сторон.
Это чрезвычайно опасный сценарий, поскольку в администрации президента США и среди американских госчиновников явно прослеживается недооценка России. Особенно рискованна эта ситуация из-за небольшого опыта высшего руководства США в мировой политике и их ограниченных контактов с Кремлем.
Москва, возможно, значительно ослабла с точки зрения геополитики, и многие ее тактические успехи обернулись стратегическим провалом. Однако при ведении переговоров с ней нельзя терять бдительность или предполагать, что она не просчитывает все возможные сценарии.
Этот сценарий маловероятен в долгосрочной перспективе, но уже сейчас наносит ущерб как безопасности Европы, так и самим Соединенным Штатам. Требования Трампа к союзникам и его прямые обвинения Украины в развязывании конфликта оставляют неизгладимый след.
Авторитет США серьезно пострадал как среди союзников, так и - что еще важнее - среди противников. Высказывания и действия Трампа пристально анализируют не только в европейских столицах, но гораздо более внимательно - в Москве, Пекине, Тегеране и других местах.
Хотя вывод войск не происходит мгновенно, в рамках этого сценария может состояться их значительное сокращение. Помощь США Украине полностью прекратится, и этот пробел придется восполнять Европе. Для Украины ситуация станет еще сложнее, поскольку не исключено введение запрета на продажу оружия Киеву. Особенно если владелец Белого дома осознает, что его желание договориться с Москвой не приносит результатов, и ради самоутверждения начнет ограничивать поставки оружия.
В определенной степени политика изоляции уже началась, поскольку, официально пригласив Москву за стол переговоров и вступив в конфликт с Украиной, США сами оттолкнули себя от остальных. Судя по всему, в Вашингтоне осознают эту проблему, и именно поэтому от администрации уже на разных уровнях поступают примирительные заявления.
Стратегическое пробуждение Европы
Это не произойдет в одночасье и без потрясений. На самом деле уже случились три события, которые приближают Европу к стратегическому пробуждению. Первым потрясением стало осознание того, что США осуждают Европу и снова делают Россию рукопожатой. Вторым потрясением для Москвы стало то, что Европа неожиданно не стала выполнять все указания США. Видимо, после долгих лет политической пассивности в Кремле сложилось впечатление, что Европа всегда пойдет за Вашингтоном. Третьим потрясением стало удивление самих США, поскольку Европа не начала немедленно претворять в жизнь все их требования. Напротив, страны ЕС отказались играть по предложенным правилам, начали проводить самостоятельные консультации, привлекая к диалогу других союзников по НАТО, и даже исключили из процесса некоторые государства ЕС, настроенные лояльно к Москве.
Скорее всего, именно тот факт, что Европа сама выбирает, какие страны НАТО привлекать к сотрудничеству, а какие - нет, больше всего раздражает Вашингтон. Конечным результатом этого сценария может стать НАТО без США, но с Украиной. Безусловно, военный потенциал альянса без Соединенных Штатов будет значительно ниже, однако вступление Украины и увеличение оборонных инвестиций смогут обеспечить безопасность континента.
Формирование мощной стратегической автономии может привести к тому, что США окажутся в мире, где им больше не с кем вести переговоры. Укрепление автономии Европы - это хороший выбор, но отдаление США от Европы таким не будет. Однако стоит помнить, что ранее и позиция Эстонии не поддерживала наращивание оборонного потенциала ЕС, поскольку мы полагались на единство НАТО.
Какое будущее нас ждет?
Факт остается фактом: США дистанцировались от своих прежних союзников и предоставили России возможность выйти из международной изоляции. Переговоры между великими державами идут, и для Москвы они, вероятно, начались с той же позиции, которую Кремль обозначил в ультимативных требованиях осенью 2021 года. Тогда Россия, помимо прочего, настаивала на отводе НАТО к границам 1997 года.
За последние несколько недель созданы предпосылки для появления нового мирового порядка, но сегодня невозможно точно сказать, каким он будет. Ни один сценарий не реализуется в чистом виде - скорее, это будет комбинация множества факторов, включая те, которые сейчас даже не учитываются.
Тем не менее, по самим переговорам уже можно сказать, что США явно недооценивают способности России к дипломатическим маневрам и были ошеломлены реакцией союзников. Если Вашингтон надеется, что публичная критика Украины усыпит бдительность Москвы, то на этот расчет точно не стоит полагаться.
На данный момент мы не можем знать окончательного результата. США действительно могут оказаться в положении, где у них не останется реальных партнеров для переговоров, но также возможен и другой сценарий, при котором влияние России значительно ослабеет. В любом случае, Кремль будет активизировать разведывательные операции и гибридные атаки в Европе. Это подтверждается и недавним заявлением российской Службы внешней разведки (СВР), согласно которому Украина якобы планирует атаки на российские посольства в Европе.
После переговоров в Саудовской Аравии заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Украина может вступить в Европейский союз, но не в НАТО. На самом деле это отличная новость, потому что она подтверждает, что Москва по-прежнему испытывает страх перед НАТО. А Эстония, в отличие от Украины, уже является членом Североатлантического альянса.