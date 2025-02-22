ЭРККИ КООРТ Четыре сценария будущего Европы

Это не произойдет в одночасье и без потрясений. На самом деле уже случились три события, которые приближают Европу к стратегическому пробуждению. Первым потрясением стало осознание того, что США осуждают Европу и снова делают Россию рукопожатой. Вторым потрясением для Москвы стало то, что Европа неожиданно не стала выполнять все указания США. Видимо, после долгих лет политической пассивности в Кремле сложилось впечатление, что Европа всегда пойдет за Вашингтоном. Третьим потрясением стало удивление самих США, поскольку Европа не начала немедленно претворять в жизнь все их требования. Напротив, страны ЕС отказались играть по предложенным правилам, начали проводить самостоятельные консультации, привлекая к диалогу других союзников по НАТО, и даже исключили из процесса некоторые государства ЕС, настроенные лояльно к Москве.