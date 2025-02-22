Бомбоубежища и полные театры: повседневная жизнь в Украине во время войны глазами корреспондента Би-би-си

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Пластиковые бутылки, наполненные водой на случай, если воду отключат из-за обстрела, также часто встречаются в украинских домах. Фото: BBC

Мы всегда следим за тем, чтобы наши телефоны были заряжены, в коробке или на полке лежали готовые к использованию пауэрбанки, а также немного наличных и еды.

Я держу в квартире около десяти пластиковых бутылок с водой: две - с питьевой, остальные - с водой из-под крана для умывания, на случай, если отключат и электричество, и воду.

Во многих многоэтажных домах уже есть генераторы или аккумуляторы, которые обеспечивают жильцов водой и теплом во время отключений электричества, но мы все равно принимаем меры предосторожности на случай, если они не сработают. Генераторы стоят дорого, жители часто покупают их вскладчину.

Новая реальность

В больших городах, таких как Киев или Львов, мы спешим отвести своих детей в школы или детские сады до того, как прозвучит сирена воздушной тревоги. Мы знаем, что учителя и воспитатели отведут детей в бомбоубежище и они будут в безопасности.

Невозможно предсказать, когда и как часто будут звучать сирены воздушной тревоги - иногда это может быть до 10 раз в день, а иногда целый день может пройти без единого звука.

Эти оглушительные звуки нельзя пропустить, ведь они могут означать смерть и разрушения для города и его жителей.