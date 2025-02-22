The New York Times и NV: Украина получила от США новый вариант соглашения по природным ресурсам. Он еще жестче, чем предыдущий

В предыдущей версии соглашения говорилось, что Украина должна согласиться на создание совместного с США фонда, в который были бы внесены права на разработку недр. Фонд распределял бы эти права в пользу американских инвесторов, а последующие доходы от добычи и реализации полезных ископаемых Киев и Вашингтон делили бы в пропорции 50/50.

В новой версии Вашингтон предлагает закрепить за США 100% собственности будущего фонда и распределять взносы сторон в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи, а американская сторона - треть, которую уже предоставила в виде оружия. Размер фонда американская сторона предлагает установить на уровне 500 миллиардов долларов - именно такую компенсацию уже понесенных и будущих американских расходов на военную и финансовую помощь Киеву хочет получить от Украины Дональд Трамп.

The New York Times отмечает, что в предыдущей версии соглашения эта сумма не была прописана.

По данным американского издания, в новом проекте соглашения также появился пункт о доходах с территорий, оккупированных в настоящее время Россией - на случай их освобождения. Предполагается, что доля доходов, поступающих в фонд с освобожденных территорий, составит 66%.

Проект нового соглашения «содержит практически те же положения, которые Киев ранее отверг как слишком обременительные, <…> некоторые условия кажутся даже более жесткими, чем в предыдущем проекте», отмечает The New York Times. Пять источников NV, которые работают над редакцией нового проекта соглашения, также считают новое соглашение более жестким, чем предыдущее.

The Telegraph писала, что предложенное администрацией Трампа соглашение предусматривает контроль Вашингтона над минеральными и нефтегазовыми ресурсами, портами и другой инфраструктурой Украины. Администрация Трампа хочет, чтобы США забирали 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, а также 50% от стоимости «всех новых лицензий [на добычу ресурсов], выданных третьим лицам».

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать это соглашение. Он отмечал, что в договоре ничего не говорилось о гарантиях безопасности для Украины. После этого Трамп начал резко критиковать украинского президента.