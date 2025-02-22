Премьер-министр Кристен Михал в своей речи, произнесенной в субботу, 22 февраля, в Эстонском национальном музее в Тарту в преддверии годовщины Республики, подчеркнул, что в трудные времена Эстония твердо отстаивает свои ценности.
Михал: Эстония твердо отстаивает свои ценности в трудные времена
Премьер-министр подтвердил, что Эстония никогда не признает насильственное изменение государственных границ и будет непоколебимо поддерживать суверенитет, территориальную целостность и демократически избранного лидера Украины. По словам премьер-министра, задача Эстонии - укрепить позиции Украины и усилить давление на Россию.
«Мы приняли решение совместно с правительством закупить и как можно скорее отправить в Украину 10 000 артиллерийских снарядов, к которым Силы обороны добавят 750 000 продовольственных посылок из собственных резервов. Кроме того, при первой же возможности мы поставим украинцам более ста миллионов единиц продукции эстонской оборонной промышленности. Украина может рассчитывать на Эстонию как сейчас, так и в будущем», - сказал Михал.
По словам премьер-министра, сегодняшний кризис безопасности необходимо использовать как возможность для инноваций и роста оборонной промышленности Эстонии. Он отметил, что правительство реализует крупнейшую в истории страны программу развития оборонной промышленности, в рамках которой эстонские предприятия произведут оборонную продукцию на сумму более 400 миллионов евро.
Касаясь государственной обороны Эстонии, Михал отметил, что помимо сильных и профессиональных Сил обороны, а также хорошо оснащенных и сильных союзников, оборона Эстонии основана на добровольном объединении свободных граждан - Кайтселийте: «Невозможно защитить Эстонию без вклада каждого, потому что мы защищены только в том случае, если каждый вносит свой вклад».
Указывая на перспективы экономики Эстонии, премьер-министр отметил, что ряд показателей указывают на улучшение. «Экономический спад был длительным и тяжелым, - отметил он. - После зимы всегда наступает весна. Нам пришлось долго ждать этой весны, но все наши крупные банки прогнозируют экономический рост в этом году по крайней мере в 1,5 процента и более. Надеюсь, это начало подъема».
В своей речи премьер-министр подчеркнул, что выход стран Балтии из общей электросети с Россией 8 и 9 февраля стал важным шагом на пути укрепления энергетической независимости и безопасности Эстонии. «Это потребовало огромных усилий со стороны многих людей - специалистов в области энергетики, агентств и союзников. Большое спасибо всем, кто внес свой вклад», - сказал Михал.
Премьер-министр отметил также, что перед Эстонией стоит серьезная задача в энергетическом секторе: для обеспечения экономического и экспортного роста необходимо инвестировать в новые, доступные решения по производству электроэнергии.
Старые сланцевые предприятия уже не в состоянии обеспечивать конкурентоспособную энергию, поэтому необходимо сбалансированно развивать возобновляемую энергетику, контролируемые производственные мощности, накопление энергии, а в будущем и атомную энергетику.
Михал также остановился на возникшем в Эстонии сопротивлении переменам, которое часто принимает форму организованной кампании перед выборами. Он заявил, что мы не можем вернуться назад во времени - сланец не является решением для энергетического сектора будущего, коллективные хозяйства не будут восстановлены, а информационный век не вернется к факсимильным аппаратам. Малая страна-экспортер должна быть открыта для новых возможностей, поскольку только способность адаптироваться гарантирует успех.
«Наша цель - это государство свободных граждан 21 века, дальновидных и доверяющих людей, образованных и успешных. Умение меняться и адаптироваться к новым обстоятельствам стало основой успеха Эстонии», - подчеркнул Михал.
Премьер-министр подчеркнул творческие способности эстонского народа. Величайшим богатством эстонского народа являются наше образование, культура и язык. Наша креативность выражается в традициях Певческого праздника, насыщенной театральной жизни и глубокой привычке к чтению - ежегодно издается около 4000 книг на эстонском языке.
В Год книги Михал призвал всех больше читать и беречь эстонский язык, ведь язык - это не только средство общения, но и основа нашего мышления. «Никто не отнимет у нас наш язык, если мы сами этого не сделаем», - подчеркнул он, призвав людей открыть для себя красоту и смысл эстонской литературы в повседневной жизни.
Говоря о приближающейся годовщине Республики, премьер-министр призвал людей чувствовать себя хорошо, наслаждаться праздником и быть благодарными своим предкам за свою государственность и культурное наследие. «Мы празднуем этот великий праздник и благодарны нашим предкам, которые оставили нам самое ценное - нашу землю, наш язык, нашу страну и наши мысли», - заключил он.