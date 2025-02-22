Руководитель научной редакции Postimees Марек Страндберг заявил в субботу, 22 февраля, в передаче Keskpäevatund на радио Kuku, что действия руководства Министерства климата при планировании морских ветропарков можно квалифицировать либо как глупость, либо как спланированное хищение.
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Журналист: руководители Министерства климата попались либо на глупости, либо на подготовке к хищению
«Министр климата Йоко Алендер, ее предшественник на этом посту, нынешний премьер-министр Кристен Михал и бывший канцлер Министерства климата Кейт Каземетс подготовили этот процесс и попались либо на глупости, либо на попытке хищения. Поскольку доказать факт хищения мы не можем, то можем сказать, что они явно попались на глупости», - заявил Страндберг.