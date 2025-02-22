Журналист: руководители Министерства климата попались либо на глупости, либо на подготовке к хищению

«Министр климата Йоко Алендер, ее предшественник на этом посту, нынешний премьер-министр Кристен Михал и бывший канцлер Министерства климата Кейт Каземетс подготовили этот процесс и попались либо на глупости, либо на попытке хищения. Поскольку доказать факт хищения мы не можем, то можем сказать, что они явно попались на глупости», - заявил Страндберг.