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Журналист: руководители Министерства климата попались либо на глупости, либо на подготовке к хищению

Перевод: Сергей Светлов
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Морской ветропарк. Иллюстративное фото.
Морской ветропарк. Иллюстративное фото. Фото: Andrus Karnau

Руководитель научной редакции Postimees Марек Страндберг заявил в субботу, 22 февраля, в передаче Keskpäevatund на радио Kuku, что действия руководства Министерства климата при планировании морских ветропарков можно квалифицировать либо как глупость, либо как спланированное хищение.

«Министр климата Йоко Алендер, ее предшественник на этом посту, нынешний премьер-министр Кристен Михал и бывший канцлер Министерства климата Кейт Каземетс подготовили этот процесс и попались либо на глупости, либо на попытке хищения. Поскольку доказать факт хищения мы не можем, то можем сказать, что они явно попались на глупости», - заявил Страндберг.

Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги напомнил, что еще во вторник и среду на этой неделе о строительстве морских ветропарков говорили в позитивном ключе.

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