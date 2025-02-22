Состояние Папы римского Франциска остается критическим после того, как ранее в субботу у него случился затяжной астмоподобный респираторный кризис, сообщил Ватикан.
Папа римский в критическом состоянии после респираторного кризиса
88-летний понтифик более нездоров, чем вчера, ему были сделаны переливания крови, говорится в заявлении.
Переливание крови было признано необходимым из-за низкого уровня тромбоцитов, связанного с анемией, сообщили в Ватикане.
Ватикан сообщил, что понтифик был бодр, но ему требовался большой объем кислорода, и его прогноз остается осторожным.
«Состояние Святого Отца остается критическим, - говорится в заявлении Ватикана. - Папа не вне опасности».
«Святой Отец находится в сознании и провел день в кресле, хотя ему было тяжелее, чем вчера», - добавляется в заявлении.
Папа проходит лечение от двусторонней пневмонии в римской больнице «Агостино Джемелли», где он находится с 14 февраля. Его госпитализировали из-за трудностей с дыханием после перенесенного бронхита.
На прошлой неделе врачи сообщили, что у понтифика полимикробная инфекция дыхательных путей, которая потребовала модификации его лечения для решения «сложной клинической ситуации». После рентгена и лабораторных исследований у папы выявили двустороннюю пневмонию.
В рамках лечения папа Франциск периодически получает кислород, и, по словам медиков, реагирует на усиленную медикаментозную терапию пневмонии.
В пятницу лечащие врачи понтифика заявили, что угрозы для его жизни нет, но он «не вне опасности».
Серджио Альфьери, глава команды лечащих врачей понтифика, на пресс-конференции в пятницу так прокомментировал его состояние: «Он вне опасности? Нет. Но если задаться вопросом „грозит ли ему смерть", то ответ будет „нет"».
По словам Альфьери, до того, как Франциска доставили в больницу, он переболел сезонным гриппом, а также страдал от усталости в связи с его сложными обязанностями.
Папа особенно подвержен легочным инфекциям, так как в зрелом возрасте у него развился плеврит, а в 21 год ему удалили часть одного из легких.
За 12 лет пребывания на посту главы Римско-католической церкви понтифик несколько раз попадал в больницу, в том числе в марте 2023 года, когда он провел три ночи в клинике с бронхитом.
Из-за болезни папа Франциск вторую неделю подряд пропустит традиционную воскресную проповедь.