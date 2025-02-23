Израиль заявил, что откладывает освобождение палестинских заключенных

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовал заявление рано утром в воскресенье, в котором говорится, что освобождение более 600 палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе будет отложено «до тех пор, пока не будет гарантировано освобождение следующих заложников, и без унизительных церемоний».

Нетаньяху обвинил ХАМАС в «неоднократных нарушениях», включая «циничное использование заложников в пропагандистских целях». Группировка пока не комментировали слова премьера Израиля.

Его заявление - это отсылка на поведение боевиков ХАМАС во время последних передач заложников, которое, по словам чиновников ООН, противоречит международному праву, поскольку не было уважительным, пишет Reuters. Кроме того, шквал возмущения в Израиле в начале февраля спровоцировало и физическое состояние отпущенных заложников. Нетаньяху тогда пообещал, что такое обращение с заложниками не останется без ответа, но не уточнил, что именно он намерен предпринять.

Воскресное заявление премьер-министра Израиля прозвучало после того, как накануне были освобождены четверо заложников, захваченных во время музыкального фестиваля Nova - Таль Шохам, Омер Шем-Тову, Элие Коэн и Омер Венкерт.

Двое других освобожденных заложников - Авера Менгисту и Хишам ас-Саид - удерживались в Газе в течение многих лет. Менгисту - с 2014 года, а ас-Саид - с 2015 года.

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