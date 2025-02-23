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Покупателей нет: имущество компании-банкрота продолжает стремительно падать в цене

Перевод: София Солдатенко
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Имущество компании Sauna Projekt AsiM OÜ.
Имущество компании Sauna Projekt AsiM OÜ. Фото: Kohtutäiturite ja pankroti haldurite koda

Имущество обанкротившегося производителя саун и модульных домов Sauna Projekt AsiM OÜ вновь подешевело, сообщает аукционный портал судебных исполнителей и управляющих банкротством.

В начале октября прошлого года стоимость выставленного на аукцион имущества компании Sauna Projekt AsiM была 293 161 евро. Но к середине месяца цена упала до 219 871 евро. К началу ноября ценность имущества еще упала на 55 000 евро до 164 903 евро. К концу месяца стоимость имущества уже составляла 123 677 евро.

К декабрю стоимость имущества снизилась до 92 758,9 евро, что свидетельствует о продолжающейся тенденции к падению цены. К середине первого месяца 2025 года стоимость имущества уже снизилась до 69 569 евро, а к концу января стоимость имущества составила 52 177 евро.

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