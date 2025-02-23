Покупателей нет: имущество компании-банкрота продолжает стремительно падать в цене

В начале октября прошлого года стоимость выставленного на аукцион имущества компании Sauna Projekt AsiM была 293 161 евро. Но к середине месяца цена упала до 219 871 евро. К началу ноября ценность имущества еще упала на 55 000 евро до 164 903 евро. К концу месяца стоимость имущества уже составляла 123 677 евро.