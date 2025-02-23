Если стоимость строительства Лихулаской гимназии оценивается примерно в 12 миллионов евро и в такую же сумму обошелся детский сад Raja, строительство которого было завершено пять лет назад, то в прошлом году жители Эстонии потеряли из-за мошенников около 16 миллионов евро.
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Суммы, украденной у жителей Эстонии, могло бы хватить для строительства школы (2)
Мошенники не знают жалости. Руководитель группы по ведению производств Пярнуского отделения полиции Реэлика Киви сказала, что общее количество случаев мошенничества не показывает признаков снижения. Например, по сравнению с прошлым годом случаев банковского мошенничества стало меньше и ущерб также уменьшился, но при этом увеличился размер ущерба от мошенничества с посылками.