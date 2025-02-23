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Суммы, украденной у жителей Эстонии, могло бы хватить для строительства школы (2)

Перевод: София Солдатенко
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Мошенники не знают жалости: количество случаев обмана не уменьшается.
Мошенники не знают жалости: количество случаев обмана не уменьшается. Фото: Elmo Riig

Если стоимость строительства Лихулаской гимназии оценивается примерно в 12 миллионов евро и в такую ​​же сумму обошелся детский сад Raja, строительство которого было завершено пять лет назад, то в прошлом году жители Эстонии потеряли из-за мошенников около 16 миллионов евро.

Мошенники не знают жалости. Руководитель группы по ведению производств Пярнуского отделения полиции Реэлика Киви сказала, что общее количество случаев мошенничества не показывает признаков снижения. Например, по сравнению с прошлым годом случаев банковского мошенничества стало меньше и ущерб также уменьшился, но при этом увеличился размер ущерба от мошенничества с посылками.

Киви подчеркнула, что в прошлом году снова начала распространяться схема, когда жертве звонили от имени «родственника», якобы попавшего в ДТП. Продолжали распространяться фишинговые сообщения, схемы от имени курьерской компании и выдачи себя за оператора мобильной связи под предлогом продления договора. Фишинговые письма рассылаются посредством текстовых сообщений, электронных писем и социальных сетей.

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