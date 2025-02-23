Если стоимость строительства Лихулаской гимназии оценивается примерно в 12 миллионов евро и в такую ​​же сумму обошелся детский сад Raja, строительство которого было завершено пять лет назад, то в прошлом году жители Эстонии потеряли из-за мошенников около 16 миллионов евро.