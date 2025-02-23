Основа украинского экспорта — аграрная продукция. Прежде всего это подсолнечное масло, экспорт которого в 2024 году принес Украине 5 млрд долларов.

Фото: BBC

Данные Государственной таможенной службы еще оптимистичнее. Там заявляют о 16% росте экспорта на общую сумму в 41,6 млрд долларов.

Главными покупателями украинских товаров в 2024 году стали: Польша — 4,7 млрд долларов, Испания — 2,9 млрд долларов и Германия — 2,8 млрд долларов.

Впрочем, украинский экспорт по-прежнему значительно меньше импорта, который за 2024 год превысил 70 млрд долларов.

Но, как отмечают эксперты, здесь следует также учитывать и импорт, связанный с войной. В частности, оружие, оборудование, а также импорт электричества, на который Украина вынуждена идти из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре страны.

Инфляция страшнее оккупации?

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), по состоянию на начало февраля 2025 года 46% респондентов считали, что государство развивается в неверном направлении, и только 38% были уверены, что выбранный путь верен.

По сравнению с февралем 2024 года доля пессимистов не изменилась, а вот оптимистов стало меньше. В то же время стало больше тех, кто не знает, как ответить на вопрос о правильности или ошибочности курса Украины.

В мае 2022 года оптимистов было 68%, а пессимистов — лишь 16%.

Фото: BBC

Результаты опроса КМИС схожи с данными опроса, проведенного в конце 2024 года социологической компанией «Рейтинг». По ним критичность в оценках общей ситуации в стране растет. Около половины (49%) респондентов считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, в то время как в правильном направлении уверены 35% опрошенных.

80% заметили ухудшение в экономике, а также в материальном положении семьи (60%). Для сравнения: об ухудшении сплоченности украинцев говорят 55% опрошенных, а об ухудшении здоровья — 54%.

Среди основных угроз респонденты чаще называют экономические — треть опрошенных боятся дальнейшего роста цен и экономического кризиса. Ужесточения обстрелов опасаются 27% опрошенных, последующей оккупации территорий — 25%.

Впрочем, большинство — около 70% — сохраняют оптимизм относительно будущего Украины и продолжают верить в ее способность отразить нападение России.

Графика Ангелины Корбы