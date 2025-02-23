Можно предположить, что независимо от того, какие шаги президент США предпримет в отношении России, российское руководство в любом случае постарается его дискредитировать, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Райнер Сакс ⟩ Россия проводит против Трампа операцию в стиле КГБ
В последние дни в мировых западных СМИ появилось множество сообщений о том, что США оказывают крайне жесткое давление на Украину.
Можно предположить, что часть этой информации либо не соответствует действительности, либо является искаженной.
На странице бывшего главы казахстанской службы госбезопасности (КГБ) Алнура Мссаева в соцсетях было опубликовано лаконичное заявление о том, что Дональд Трамп с 1987 года сотрудничал с КГБ СССР.
По словам Мусаева, в то время он сам работал в подразделении, занимавшемся вербовкой западных бизнесменов.
Возможность подобного сотрудничества, якобы, появилась из-за финансовых трудностей, которые тогда испытывал Трамп. Подобные заявления не делаются случайно.
Опубликованный текст выглядит как элемент российской информационной операции.
Ее цель — максимально привязать Трампа к России в глазах общественности и создать впечатление, будто Москва до сих пор его контролирует.
Если этот образ удастся закрепить, любое действие Трампа в отношении России будет автоматически восприниматься в этом контексте.
Можно ожидать, что Кремль в любом случае попытается дискредитировать президента США, так как считает его в подобной ситуации значительно ослабленным.
Тем временем в российских соцсетях и ряде международных СМИ распространяется информация о том, что Москва якобы готова уступить часть своих замороженных активов на сумму 300 миллиардов долларов, если эти средства будут направлены на восстановление оккупированных украинских территорий.
Вероятно, таким образом Россия пытается затянуть процесс конфискации этих активов и вынести этот вопрос на переговоры, чтобы вернуть контроль над этими средствами.
США на переговорах под давлением
Президент США лично сообщил, что новая встреча делегаций состоится в ходе переговоров на следующей неделе в Саудовской Аравии.
Также он заявил, что договор о разработке полезных ископаемых на территории Украины близок к подписанию.
Из его заявлений следует, что главная цель Вашингтона - как можно скорее продвинуть процесс мирного урегулирования.
Однако такая позиция в переговорах редко оказывается выигрышной. Американская делегация окажется под серьезным давлением со стороны России.
Дефицит резервов в российской армии
Украинские военные опубликовали видео с 19-летним российским солдатом-срочником, который, получив ранение, попал в плен на южном фронте в Запорожской области.
Российские власти оказывают давление на срочников, чтобы они еще до окончания службы подписывали контракт и оставались в армии.
Судя по рассказу пленного, его обманули относительно условий службы, а о возможной отправке на фронт речи не шло.
Процедура подписания контракта прошла в спешке, что свидетельствует о продолжающемся дефиците резервов в российской армии.
Взрывы в России и Украине
Несмотря на то, что в последние дни в СМИ не было сообщений о крупных атаках украинских беспилотников по территории РФ, стало известно, что 20 февраля дронам удалось снова остановить прокачку нефти по ключевому российскому нефтепроводу на Северном Кавказе, который снабжает порт Новороссийска - крупнейший экспортный терминал России на Черном море.
Скорее всего, последствия этой атаки не окажут долгосрочного влияния.
Российская армия продолжила ракетные удары. В субботу вечером под ракетный обстрел попал город Кривой Рог, один человек погиб, несколько получили ранения.
Также был поражен инфраструктурный объект. В результате атаки беспилотников Shahed в Одесской области пострадали три человека.
Ночные атаки дронов на Киев также продолжились, однако в этот раз серьезных разрушений не зафиксировано.
Ситуация на фронтах
Общее количество и интенсивность атак российской армии остаются на уровне предыдущих дней. Основные направления ударов не изменились.
На Курском направлении российские войска продолжают активные атаки, однако бои идут в «серой зоне», и существенных изменений обстановки не произошло.
На Харьковском направлении российские войска пытаются атаковать несколько чаще, но ощутимого успеха это им не принесло.
В районе Купянска активность российской армии в последние дни снизилась.
На Лиманском направлении интенсивность атак несколько возросла, однако продвинуться вперед российские подразделения не смогли.
В районе Северска бои также стали ожесточеннее по сравнению с предыдущими неделями, но стратегических изменений нет.
В районе Бахмута вчера увеличилось количество атак в районе города Часов Яр, также наблюдается рост активности в районе Торецка, однако серьезного прогресса российская армия здесь не достигла.
На Покровском направлении продолжаются самые интенсивные наступательные действия. Однако по сравнению с ноябрем, декабрем и январем их темп снизился примерно в два раза.
Украинская армия проводит контратаки, из-за чего в ряде районов позиции переходят из рук в руки. В целом, кардинальных изменений на этом участке нет.
Южнее, в юго-западном направлении от Донецка, активность российских атак остается нестабильной, а линия фронта - без значительных изменений.
На южном фронте российские войска третий день подряд предпринимают локальные атаки в районе Орехова, но безрезультатно. Также зафиксирована одна попытка атаки в районе устья Днепра.
По данным украинской военной разведки, Россия планирует 24 февраля провести информационную операцию о якобы достигнутых военных победах.
В связи с этим ожидаются массированные авиационные удары, которые должны поддержать этот нарратив.
Несмотря на тактическую инициативу, темп российских атак заметно снизился, и наступление фактически застопорилось.
В ближайшие недели российская армия не сможет захватить крупные населенные пункты, чтобы представить их как свои победы.
Единственной возможностью для России продемонстрировать военное превосходство остаются авиационные удары.