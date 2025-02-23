В последние дни в мировых западных СМИ появилось множество сообщений о том, что США оказывают крайне жесткое давление на Украину.

Можно предположить, что часть этой информации либо не соответствует действительности, либо является искаженной.

На странице бывшего главы казахстанской службы госбезопасности (КГБ) Алнура Мссаева в соцсетях было опубликовано лаконичное заявление о том, что Дональд Трамп с 1987 года сотрудничал с КГБ СССР.

По словам Мусаева, в то время он сам работал в подразделении, занимавшемся вербовкой западных бизнесменов.

Возможность подобного сотрудничества, якобы, появилась из-за финансовых трудностей, которые тогда испытывал Трамп. Подобные заявления не делаются случайно.

Опубликованный текст выглядит как элемент российской информационной операции.

Ее цель — максимально привязать Трампа к России в глазах общественности и создать впечатление, будто Москва до сих пор его контролирует.

Если этот образ удастся закрепить, любое действие Трампа в отношении России будет автоматически восприниматься в этом контексте.

Можно ожидать, что Кремль в любом случае попытается дискредитировать президента США, так как считает его в подобной ситуации значительно ослабленным.

Тем временем в российских соцсетях и ряде международных СМИ распространяется информация о том, что Москва якобы готова уступить часть своих замороженных активов на сумму 300 миллиардов долларов, если эти средства будут направлены на восстановление оккупированных украинских территорий.