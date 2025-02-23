В 2025 году Omniva постепенно откажется от предоставления услуги международных денежных переводов Western Union в своих почтовых отделениях, сообщается на сайте компании.
Omniva прекращает предоставление услуг международных денежных переводов
Сервис позволял отправлять деньги из почтового отделения друзьям, родственникам и знакомым за границу с помощью предоплаченной карты Western Union.
Однако с развитием безопасных цифровых систем международных переводов востребованность этой услуги значительно снизилась.
Кроме того, предоставление сервиса Western Union сопряжено с повышенными рисками отмывания денег и мошенничества, поскольку эта услуга дает возможность переводить за границу наличные.
По этой причине с 30 марта воспользоваться услугой Western Union можно будет только в почтовом отделении Пайде, а к ноябрю 2025 года она будет полностью закрыта во всех почтовых отделениях Эстонии.
Такое решение соответствует целям Omniva по повышению эффективности бизнеса и управлению рисками.
Компания рекомендует клиентам, которые до сих пор пользовались денежными переводами через почту, изучить безопасные цифровые альтернативы для международных транзакций.