Omniva прекращает предоставление услуг международных денежных переводов

Сервис позволял отправлять деньги из почтового отделения друзьям, родственникам и знакомым за границу с помощью предоплаченной карты Western Union.

Однако с развитием безопасных цифровых систем международных переводов востребованность этой услуги значительно снизилась.

Кроме того, предоставление сервиса Western Union сопряжено с повышенными рисками отмывания денег и мошенничества, поскольку эта услуга дает возможность переводить за границу наличные.

По этой причине с 30 марта воспользоваться услугой Western Union можно будет только в почтовом отделении Пайде, а к ноябрю 2025 года она будет полностью закрыта во всех почтовых отделениях Эстонии.

Такое решение соответствует целям Omniva по повышению эффективности бизнеса и управлению рисками.

Компания рекомендует клиентам, которые до сих пор пользовались денежными переводами через почту, изучить безопасные цифровые альтернативы для международных транзакций.