В Германии открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Бундестаг. Они будут работать до 18:00 воскресенья, 23 февраля. Всего в выборах участвуют 29 политических партий.
В Германии проходят выборы в Бундестаг: победу прочат консерваторам
Число избирателей в стране составляет 59,2 миллиона человек, из них 42% (24,9 млн) – старше 60 лет, передает Deutsche Welle.
Около 2,3 млн человек (3,9%) – молодые избиратели, впервые получившие право голоса на федеральных выборах.
За границей зарегистрировались около 200 000 граждан ФРГ, однако их реальное число оценивается в 3–4 миллиона, но из-за бюрократических сложностей многие не голосуют.
Согласно предвыборным опросам, наибольшую поддержку получит консервативный блок ХДС/ХСС, за ним следует ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ).
Далее в рейтинге располаются Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и Зеленые.
Партии, находящиеся на грани прохождения в парламент – Левая партия, Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) и Свободная демократическая партия (СвДП), их рейтинг колебался в районе 5%.
Примерно 20% избирателей до последнего момента не могли определиться, за кого будут голосова, или сомневались, идти ли на выборы.
Корреспондент Postimees Кристофер Алоэ побывал на предвыборных мероприятиях трех ключевых партий: Христианских демократов (CDU), Левой партии (Die Linke), неожиданно набравшей популярность, и Партии зеленых (Die Grünen), которых поддерживает министр иностранных дел Анналена Бербок.
В центре кампаний - вопросы миграции, экономики и социальной справедливости, а также противостояние правым радикалам.
CDU: жесткая миграционная политика и экономический курс на перемены
Как рассказывает Кристофер Алоэ, кандидат в канцлеры от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц строит кампанию на полной перестройке политики страны.
Он выступает под лозунгами «За страну, которой мы снова можем гордиться» и «Вперед!» и призывает к жесткому курсу в отношении миграции.
По его словам, «иммиграция в Германию должна происходить в интересах рынка труда, а не социальной системы».
Мерц подчеркнул, что его партия не вступит в коалицию с теми, кто не готов изменить политику в этой сфере: «Мы не войдем в правительство с теми, кто не готов к серьезным изменениям в миграционной политике».
Экономическая программа CDU направлена на отказ от субсидий зеленой энергетики и возвращение атомной энергии.
«Нам нужен сильный Минэкономики, а не климатический монстр», – заявил Мерц. Он также пообещал бороться с бюрократией в Германии и ЕС и сообщил, что достиг договоренности с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о ее значительном сокращении.
Фридрих Мерц четко обозначил границы в отношении праворадикальной «Альтернативы для Германии» (AfD), заявив, что сотрудничество с ними исключено.
«Выход из НАТО, ЕС, еврозоны и дружба с Путиным – я бы продал душу партии, если бы пошел по этому пути», – отметил он.
По мнению политика, если Германия не изменит курс в миграционной и экономической политике, то AfD получит еще большую поддержку и может победить на выборах 2029 года.
После выступления Мерца зал скандировал: «Канцлер! Канцлер!».
Die Linke: борьба с фашизмом и налог на богатых
Левая партия (Die Linke) неожиданно усилила свои позиции, удвоив рейтинг до 7-8%. Ее программа строится вокруг социальной политики, перераспределения богатства и борьбы с правыми радикалами.
Один из лидеров партии Ян ван Акен заявил: «Миллиардеров не должно существовать. Их состояние – это не их труд, а труд тысяч людей», и добавил, что для исправления этой несправедливости необходимо ввести налог на богатство.
«Мы заберем назад то, что принадлежит нам», – указал ван Акен.
Еще одним важным элементом кампании стала борьба с AfD. После принятия CDU миграционного законопроекта при поддержке AfD, политик Хайди Райхиннек заявила: «Мы – тот барьер, который не даст фашизму пройти».
Она отметила, что левые будут продолжать стоять на защите прав меньшинств, независимо от цвета кожи, национальности или социального положения.
Грегор Гизи, один из самых известных политиков Die Linke, выступил с критикой не только немецкой политики, но и ситуации в США.
Он заявил, что Дональд Трамп представляет угрозу для демократии, так как его взгляды подрывают демократические структуры.
«Трамп подрывает демократию, и он хочет, чтобы мы делали то же самое», – сказал Гизи.
Зеленые: поддержка Украины и защита демократии
В Потсдаме министр иностранных дел Анналена Бербок говорила накануне о внешней политике и угрозе популизма.
Она заявила, что Германия не допустит давления на Европу извне, комментируя возможные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина по Украине: «Европейцы сами решают свою судьбу. Никто не будет диктовать Украине условия».
Бербок подчеркнула, что отказ от ответственности и компромиссов ведет к власти экстремистов.
«Если мы не возьмем на себя ответственность, власть достанется популистам и тем, кто хочет отменить все наши достижения», – сказала она.
Вопрос поддержки Украины вызвал активное обсуждение среди ее сторонников. Бербок заявила, что нельзя допустить повторения ошибок прошлого и верить обещаниям России.
«Балтийские страны и Польша не хотят того, что вы здесь описываете. Даже 15-летние школьники в Литве спрашивали меня, могу ли я пообещать, что мы будем с ними, если их атакуют», – рассказала она, добавив, что Германия должна поддерживать европейских соседей в борьбе за свободу.
Эти выборы могут стать поворотным моментом для немецкой политики и определить дальнейший курс страны.
CDU идет к победе с обещаниями жесткой миграционной политики и перезапуска экономики, Die Linke наращивает поддержку, делая ставку на антифашизм и налогообложение богатых, тогда как зеленые борются за ценности демократии и поддержку Украины.