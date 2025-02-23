В Германии проходят выборы в Бундестаг: победу прочат консерваторам

По его словам, «иммиграция в Германию должна происходить в интересах рынка труда, а не социальной системы».

Мерц подчеркнул, что его партия не вступит в коалицию с теми, кто не готов изменить политику в этой сфере: «Мы не войдем в правительство с теми, кто не готов к серьезным изменениям в миграционной политике».

Экономическая программа CDU направлена на отказ от субсидий зеленой энергетики и возвращение атомной энергии.

Выступление Фридриха Мерца. Фото: Christopher Aloe

«Нам нужен сильный Минэкономики, а не климатический монстр», – заявил Мерц. Он также пообещал бороться с бюрократией в Германии и ЕС и сообщил, что достиг договоренности с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о ее значительном сокращении.

Фридрих Мерц четко обозначил границы в отношении праворадикальной «Альтернативы для Германии» (AfD), заявив, что сотрудничество с ними исключено.

«Выход из НАТО, ЕС, еврозоны и дружба с Путиным – я бы продал душу партии, если бы пошел по этому пути», – отметил он.

По мнению политика, если Германия не изменит курс в миграционной и экономической политике, то AfD получит еще большую поддержку и может победить на выборах 2029 года.

После выступления Мерца зал скандировал: «Канцлер! Канцлер!».

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