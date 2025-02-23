Помню, однажды она возвращалась из города после похода по магазинам и была совершенно вне себя, поскольку из-за угла выбежал мальчишка с игрушечным пистолетом и сделал вид, что стреляет в нее: «Та-та-та-таа!» «Так что же в этом страшного?» - подумал я. Но я не переживал войну. А она пережила.

Большинство представителей моего поколения даже мало что помнит из советского времени. Разве только анекдотический брежневизм и провальную перестройку Горбачева.

С момента восстановления независимости мне никогда всерьез не приходила в голову даже возможность того, что нас когда-нибудь снова могут оккупировать. Что может начаться война. Однако многие пожилые люди все эти годы несли этот страх с собой.

«Может быть, придут снова», - сказал, понизив голос, господин на девятом десятке жизни, когда отклонил мою просьбу рассказать на страницах газеты о пережитых им репрессиях.

Я не беспокоился за Эстонию три года назад, когда Россия вместо зеленых человечков отправила в Украину регулярные войска. Я был абсолютно уверен, что Россия не соперник НАТО и в Кремле это прекрасно знали. Даже в бункере Владимира Путина не может быть иного мнения, если Россия не может завоевать даже Украину.