Моя бабушка Вирве, которая избежала депортации в Сибирь вместе со своей семьей только потому, что в то время, когда за ними пришли, она была не дома, а в университете в Тарту, никогда не позволяла мне в детстве направлять на людей игрушечный пистолет или даже кривую ветку, пишет главный редактор Sakala Ханс Вяре. «В людей не целься!» - ругалась она.
Помню, однажды она возвращалась из города после похода по магазинам и была совершенно вне себя, поскольку из-за угла выбежал мальчишка с игрушечным пистолетом и сделал вид, что стреляет в нее: «Та-та-та-таа!» «Так что же в этом страшного?» - подумал я. Но я не переживал войну. А она пережила.
Большинство представителей моего поколения даже мало что помнит из советского времени. Разве только анекдотический брежневизм и провальную перестройку Горбачева.
С момента восстановления независимости мне никогда всерьез не приходила в голову даже возможность того, что нас когда-нибудь снова могут оккупировать. Что может начаться война. Однако многие пожилые люди все эти годы несли этот страх с собой.
«Может быть, придут снова», - сказал, понизив голос, господин на девятом десятке жизни, когда отклонил мою просьбу рассказать на страницах газеты о пережитых им репрессиях.
Я не беспокоился за Эстонию три года назад, когда Россия вместо зеленых человечков отправила в Украину регулярные войска. Я был абсолютно уверен, что Россия не соперник НАТО и в Кремле это прекрасно знали. Даже в бункере Владимира Путина не может быть иного мнения, если Россия не может завоевать даже Украину.
Я также не сомневался в состоятельности пятой статьи, которая предусматривает коллективную оборону. Конечно, я понимал, что Эстонии нужно быть готовой, поскольку Si vis pacem, para bellum («Хочешь мира, готовься к войне»), но я был убежден, что пока мы как следует выполняем домашнюю работу, мы будем в безопасности.
В последние недели, и особенно в последние дни, к сожалению, все чаще оказывается на повестке дня вопрос, существует ли НАТО с его пятой статьей на самом деле.
Может ли существовать организация, главный создатель и крупнейшая военная держава которой пригрозила другой стране НАТО применением силы, если та не уступит ей Гренландию? А что, если президент той же сверхдержавы назовет диктатором Владимира Зеленского, который последние три года возглавлял сопротивление гораздо более сильному агрессору, но не увидит никаких проблем в переговорах с настоящим диктатором Владимиром Путиным? Если этот президент заявляет, что Украина, в которую Россия вторглась в 2014 году с помощью зеленых человечков, а затем, ничего не скрывая, в 2022 году, не должна была начинать войну?
На дворе 2025 год, но чувство такое, будто 1984. Как будто мы заснули и проснулись на страницах знаменитой книги Джорджа Оруэлла, где Большой Брат провозглашает: «Война - это мир. Свобода - это рабство. Незнание - сила». И ложь - это правда.
Мировой полицейский, которого боялись и уважали, за один месяц превратился в уличного бандита, который предлагает убежище только в том случае, если ему дадут взамен природные ресурсы на сумму 500 миллиардов долларов, и обещает избить старого друга, если он не отдаст участок земли, унаследованный им от предков. И при всем при этом все еще есть шанс, что он продаст вас другому бандиту, если это покажется ему выгодным.
«Ты в ответе за тех, кого приручил», - учит лис в книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Это в идеале. В реальности политика показывает, что ценности меняются, обещания даются и забираются, союзы заключаются и разрываются.
Толчки от землетрясения с эпицентром в Вашингтоне затронули не только нас, но и распространяются по всей планете. «Как и у всех малых или средних сил - а мы не имеем даже такого статуса - у нас нет других средств защиты, кроме закона. И если этот закон растаптывается ногами, если только сильнейшие правят, если нерушимость границ ставится под сомнение главным защитником действующего со времен Второй мировой войны международного права, то что помешает нашим гораздо более сильным соседям способствовать раздроблению Ливана?» - беспокоится в комментарии, опубликованном на этой неделе, соредактор ведущей ливанской газеты L'Orient-Le Jour Энтони Самрани.
У нас тот же вопрос. Однако, в отличие от Ливана, у нас есть ответ.
У нас по-прежнему есть десятки союзников, которые думают так же, как и мы. Мы являемся частью Евросоюза, который вместе с Великобританией в десять раз богаче России. Как заявила в среду в The Economist бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин, мы должны преодолеть страх оказаться слабыми. Слаба Россия. Даже США в конечном итоге окажутся слабыми, если одновременно выступят против всего мира. Но даже у Европы одной достаточно сил, чтобы противостоять России. Если мы этого захотим достаточно сильно.
Спартанцам казалось, что в Афинах и других греческих городах-государствах тряпки, которая не могут стать соперниками для закаленных в боях воинов Спарты. Мы не должны стать Спартой, которая в конечном итоге канула в вечность из-за роста внутреннего неравенства и потери союзников, в то время как греческая демократия дала начало лучшему политическому строю, когда-либо созданному. Однако нам нужно найти своего внутреннего спартанца, который поможет нам сделать то, что мы давно считали необходимым, но не могли осуществить из-за недостатка силы воли.
Доклад бывшего премьер-министра Италии Марио Драги о конкурентоспособности Европейского союза ждали в Брюсселе и других европейских столицах, как GPS-навигатор, указывающий нам правильное направление. Во многом так и было, но в основных выводах было не так уж много нового. Мы все знали, что Европейский союз чрезмерно зарегулирован, что мы недостаточно инвестируем в инновации, что нам необходимо освободиться от энергетической зависимости и избавиться от цепочек поставок, которые стали длинными и хрупкими. Почему же мы до сих пор не сделали этого?
Чтобы стать сильнее, нужно сосредоточиться на том, что важно. Чтобы сосредоточиться на важном, нужны деньги. Деньги можно взять в кредит, получить за счет экономического роста или забрать в незначительном количестве. Легко взять кредит, но трудно вернуть. Экономика могла начать расти более быстрыми темпами, если бы мы сосредоточились на главном, но она не растет по команде, даже в Китае. Однако при принятии сложных решений, таких как введение новых налогов или сокращение чего-либо, сила воли быстро тает, как снег на солнце.
В 2021 году, когда правительство Каи Каллас распустило оркестр Сил обороны Эстонии, судя по волне критики, захлестнувшей страну, казалось, что этот музыкальный коллектив - единственный, благодаря которому независимость и культура Эстонии смогут выжить.
Один из самых громких скандалов в Вильянди за последнее время разразился в прошлом году, когда городские власти захотели закрыть городскую баню из-за сокращения числа клиентов. Несмотря на то, что почти у всех посетителей бани дома имелась возможность помыться, а те, у кого ее не было, могли воспользоваться баней в дневном центре, сопротивление закрытию было настолько сильным, что горуправе в конечном итоге не удалось сэкономить 30 000 евро.
Оркестр Сил обороны Эстонии был очень приятным явлением, приносящим людям радость, как и банный клуб. Но ни один из них не имеет даже отдаленно жизненно важного значения. Если мы не можем отказаться даже от этого, то что же тогда?
Нам в Эстонии необходимо быстро найти миллиарды евро и на несколько порядков большие суммы в Евросоюзе, чтобы укрепить нашу обороноспособность, избавиться от энергетической зависимости, инвестировать в инновации и образование, которые сделают экономику более конкурентоспособной...
Если мы хотим сохранить наши основные ценности, нам нужно изменить наш образ мышления и модели действий, поскольку мир изменился. Нам нужно сосредоточиться на экзистенциальном. Дефицит воли должен стать триумфом воли.
Кто этот сверхчеловек, который все это делает? Урсула фон дер Ляйен? Эммануэль Макрон? Кристен Михал? В настоящее время на лидерах лежит огромная ответственность. Помимо прочего, необходимо прекратить сеять ненужное недоверие и создавать путаницу, как мы видели на этой неделе в связи с поддержкой морских ветропарков. Только прозрачное и открытое управление обеспечит поддержку критической части населения.
И это чрезвычайно важно, поскольку, дорогой читатель, у меня для тебя есть хорошие и плохие новости. Сверхлюди, которые нам нужны, - это на самом деле мы с вами. Это хорошая новость, поскольку никто не является более надежным и подходящим для этой работы, чем мы. Плохо, поскольку нам придется прилагать усилия. А также затянуть ремни. И нам придется потерпеть небольшие неудобства, чтобы избежать больших. Мы не можем ожидать чудес или даже просто действий от правительств, когда мы выступаем против всего.
Сверхчеловек, который нам нужен, - это не Сверхчеловек Фридриха Ницше. Наш сверхчеловек гораздо более земной, но он чрезвычайно важен. Нам просто нужно стать немного лучше, чем мы есть сейчас. Немного сильнее. Немного более решительными. Немного больше верить в себя. Немного больше проявлять понимание. Немного больше жертвенности.
Да, я знаю, это трудно. Находиться в зоне комфорта чертовски удобно. Но у нас нет выбора. Точно так же, как у нас нет выбора в поддержке Украины, поскольку у нас тот же враг и борьба. И мы больше не можем рассчитывать на хорошего друга с большими мускулами, который примчится на помощь с другой стороны океана. Нам нужно быстро наращивать собственную мускулатуру.
«Я бы не стал помещать Украину на первую полосу. Это все-таки мог бы быть день Эстонии», - сказал один из коллег на этой неделе, когда мы обсуждали дизайн газеты, которая выйдет в преддверии годовщины Эстонской Республики. Он, конечно, не единственный, кто так думает. Нам бы очень хотелось не обременять себя мыслями о том, что происходит в Украине, а иметь возможность в полной мере радоваться годовщине нашей страны. К сожалению, даже в этот день жизнь не чине-черно-белая. Есть украинский желтый, кремлевский красный и американский звездно-полосатый, который еще недавно казался обнадеживающим, но теперь приводит в отчаяние.
Наша война за независимость все еще продолжается. И удачи нам в этом. Поскольку у нас есть свобода, за которую нужно бороться. У нас есть свобода бороться за нее. И мы победим.