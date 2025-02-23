Мир бизнеса движется к гибридному формату работы, где домашний офис и традиционное рабочее пространство дополняют друг друга. Хотя большинству сотрудников комфортно работать в офисе два-три дня в неделю, некоторые пытаются избежать этого любой ценой.
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Эксперт объясняет: причины отказа от работы в офисе не всегда очевидны
Руководитель подразделения корпоративных клиентов компании Elisa Артур Праун отмечает, что причина отказа не всегда связана с неприязнью к офису - зачастую за этим стоят более существенные факторы.