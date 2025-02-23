Эксперт объясняет: причины отказа от работы в офисе не всегда очевидны

Руководитель подразделения корпоративных клиентов компании Elisa Артур Праун отмечает, что причина отказа не всегда связана с неприязнью к офису - зачастую за этим стоят более существенные факторы.

Подавляющее большинство работников не выступают категорически против работы в офисе. Однако в каждом коллективе есть группа людей, которые активно критикуют саму концепцию работы в офисе.