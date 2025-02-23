США не намерены сокращать число американских войск в Польше и даже могут усилить воинский контингент в этой стране. С такими словами выступил польский президент Анджей Дуда после общения с Дональдом Трампом.
США могут усилить воинский контингент в Польше
США не выведут американские войска из Польши и даже могут усилить воинский контингент в этой стране.
С такими словами польский президент Анджей Дуда выступил в Вашингтоне после переговоров с Дональдом Трампом в субботу, 22 февраля.
Дуда прибыл в столицу США на форум правых партий «Конференция консервативных политических действий» (Conservative Political Action Conference, CPAC).
На ней лично выступил президент Аргентина Хавьер Милей, по видеосвязи - премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Дуда не выступал со сцены, а сидел в зале. Трамп лично поприветствовал его с трибуны.
После съезда Дуда рассказал, что общался с Трампом около 10 минут и тот «скорее ожидает усиления присутствия американской армии в Польше».
«Для меня вывод ясен и очевиден: нет опасений, что американское присутствие в Польше сократится. Скорее следует предположить, что оно усилится», - цитирует политика польское агентство PAP.
«Нам следует ожидать, что связи будут укрепляться, поскольку мы являемся надежным союзником по НАТО. Безопасность Польши - это фундаментальный вопрос, в который инвестируют США», - добавил Дуда.
Дуда за «Форт Трампа» в Польше
Он напомнил, что уже встречался в Варшаве с министром обороны США Питом Хегсетом.
По словам Дуды, тогда он предложил главе Пентагона создать в Польше «Форт Трампа».
«Президент улыбнулся и сказал, что он знает, что он помнит», - рассказал Дуда.
Он добавил, что Трамп посоветовал ему «ни о чем не беспокоиться», так как Польша - один из самых надежных союзников США.
«Он спросил меня, кто сегодня должен разговаривать с Путиным, кто вообще способен вести переговоры, чтобы война закончилась, - продолжил Дуда. - Я лишь сказал президенту, что здесь, прежде всего, нужно укреплять безопасность Польши и Центральной Европы».
По данным Европейского командования вооруженных сил США (Eucom), в Европе дислоцируются около 78 000 американских солдат, в том числе около 37 тысяч в Германии. В Польше их около 10 тысяч.
Дуда Зеленскому: сотрудничайте с Трампом
Незадолго до встречи с Трампом в Вашингтоне на CPAC Дуда написал в соцсети X, что ему позвонил Владимир Зеленский.
«У нас состоялся откровенный разговор по следам недавних встреч с генералом Келлоггом и других событий. Я передал ему, что мы последовательно считаем, что нет другого способа остановить кровопролитие и достичь прочного мира в Украине, кроме как при поддержке США», - написал президент Польши.
«Поэтому я предложил президенту Зеленскому оставаться приверженным курсу спокойного и конструктивного сотрудничества с Дональдом Трампом. Я верю, что добрая воля и честность составляют основу переговорной стратегии США. Не сомневаюсь, что президент Трамп руководствуется глубоким чувством ответственности за глобальную стабильность и мир», - добавил Дуда.