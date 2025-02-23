США могут усилить воинский контингент в Польше

США не выведут американские войска из Польши и даже могут усилить воинский контингент в этой стране.

С такими словами польский президент Анджей Дуда выступил в Вашингтоне после переговоров с Дональдом Трампом в субботу, 22 февраля.

Дуда прибыл в столицу США на форум правых партий «Конференция консервативных политических действий» (Conservative Political Action Conference, CPAC).

На ней лично выступил президент Аргентина Хавьер Милей, по видеосвязи - премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Дуда не выступал со сцены, а сидел в зале. Трамп лично поприветствовал его с трибуны.

После съезда Дуда рассказал, что общался с Трампом около 10 минут и тот «скорее ожидает усиления присутствия американской армии в Польше».

«Для меня вывод ясен и очевиден: нет опасений, что американское присутствие в Польше сократится. Скорее следует предположить, что оно усилится», - цитирует политика польское агентство PAP.

«Нам следует ожидать, что связи будут укрепляться, поскольку мы являемся надежным союзником по НАТО. Безопасность Польши - это фундаментальный вопрос, в который инвестируют США», - добавил Дуда.

Дуда за «Форт Трампа» в Польше

Он напомнил, что уже встречался в Варшаве с министром обороны США Питом Хегсетом.

По словам Дуды, тогда он предложил главе Пентагона создать в Польше «Форт Трампа».

«Президент улыбнулся и сказал, что он знает, что он помнит», - рассказал Дуда.