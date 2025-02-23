Он вспоминает, как его отец решил, что они пойдут на фронт вместе и как люди просили сфотографироваться с ним и его автоматом Калашникова. Оружие было почти такого же размера, как он сам.

В то время он чувствовал себя «прекрасно… как будто я был героем», но теперь называет это «катастрофой».

До революции 1979 года Иран подписал дополнительный протокол к Женевским конвенциям, призывающий страны воздерживаться от вербовки детей до 15 лет в свои вооруженные силы.

Но все трое мужчин говорят, что этот возрастной порог по сути не соблюдался. Иран до сих пор не ратифицировал этот протокол.

Би-би-си подготовила документальный фильм о тех событиях, в который были включены ранее не публиковавшиеся архивные кадры и интервью с мальчиками. Подростки рассказали, что им было 12, 13 и 14 лет и что они сражались на передовой.

Масуд, который сейчас владеет рестораном в Германии, говорит, что изменил свое свидетельство о рождении, чтобы попасть на войну. По его словам, сотрудник иранской дорожной полиции вытащил его из автобуса, направлявшегося к линии фронта. Но две недели спустя он добился своей цели, спрятавшись под сиденьем другого автобуса.