Британия и Франция разрабатывают план о размещении в Украине 30 000 миротворцев в случае заключения РФ и Украиной мирной сделки, пишет WSJ со ссылкой на источники.
WSJ: Париж и Лондон готовят план по отправке в Украину 30 000 миротворцев
Великобритания и Франция готовят план, предусматривающий размещение в Украине до 30 000 европейских миротворцев, если Москве и Киеву удастся заключить сделку по мирному урегулированию.
Об этом пишет в воскресенье, 23 февраля, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных чиновников из ЕС.
Реализация этого плана зависит о того, удастся ли союзникам убедить президента США Дональда Трампа обеспечить «ограниченное» участие своей страны в этой миссии, указал собеседник журналистов.
Британские чиновники считают, что американское участие выполнило бы роль «заслона», который защитит европейские войска в Украине, если они подвергнутся опасности со стороны России - в случае нарушения Москвой условий мирной сделки, следует из публикации.
Не размещение войск, а «военный потенциал» США
При этом речь не идет о размещении военных США в Украине, которое практически исключил Трамп, оговаривается в статье.
Скорее, подразумевается использование «военного потенциала США», которого не хватает европейским силам.
Например, военнослужащие США могли бы управлять системами ПВО, размещенными на территории граничащих с Украиной стран и обеспечивающими ее защиту, и предоставить другие подобные системы ПВО ЕС, рассказал европейский чиновник журналистам.
По данным WSJ, премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен показать Трампу черновик соответствующего плана во время встречи с главой Белого дома в Вашингтоне 27 февраля.
Как рассказал источник издания, именно британское правительство является «главной движущей силой» за этим планом.
Однако собеседник WSJ считает маловероятным, что британский премьер обратится к Трампу с конкретным запросом о предоставлении американской поддержки во время ближайшей встречи.
Президент Франции Эммануэль Макрон собирается встретиться в Белом доме с президентом США 24 февраля - в третью годовщину начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину.
Он уже давно призывает Европу взять на себя более существенную роль в плане обороны и заинтересован в плане Великобритании, но при этом собирает и идеи от других союзников, пишет издание.