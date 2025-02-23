WSJ: Париж и Лондон готовят план по отправке в Украину 30 000 миротворцев

Великобритания и Франция готовят план, предусматривающий размещение в Украине до 30 000 европейских миротворцев, если Москве и Киеву удастся заключить сделку по мирному урегулированию.

Об этом пишет в воскресенье, 23 февраля, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных чиновников из ЕС.

Реализация этого плана зависит о того, удастся ли союзникам убедить президента США Дональда Трампа обеспечить «ограниченное» участие своей страны в этой миссии, указал собеседник журналистов.

Британские чиновники считают, что американское участие выполнило бы роль «заслона», который защитит европейские войска в Украине, если они подвергнутся опасности со стороны России - в случае нарушения Москвой условий мирной сделки, следует из публикации.

Не размещение войск, а «военный потенциал» США

При этом речь не идет о размещении военных США в Украине, которое практически исключил Трамп, оговаривается в статье.

Скорее, подразумевается использование «военного потенциала США», которого не хватает европейским силам.

Например, военнослужащие США могли бы управлять системами ПВО, размещенными на территории граничащих с Украиной стран и обеспечивающими ее защиту, и предоставить другие подобные системы ПВО ЕС, рассказал европейский чиновник журналистам.

По данным WSJ, премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен показать Трампу черновик соответствующего плана во время встречи с главой Белого дома в Вашингтоне 27 февраля.

Как рассказал источник издания, именно британское правительство является «главной движущей силой» за этим планом.

Однако собеседник WSJ считает маловероятным, что британский премьер обратится к Трампу с конкретным запросом о предоставлении американской поддержки во время ближайшей встречи.

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается встретиться в Белом доме с президентом США 24 февраля - в третью годовщину начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину.

Он уже давно призывает Европу взять на себя более существенную роль в плане обороны и заинтересован в плане Великобритании, но при этом собирает и идеи от других союзников, пишет издание.