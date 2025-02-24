Блог, фото и видео Смотрите, как Эстония отмечает День независимости

В 07:30 в Губернаторском саду на Тоомпеа состоится торжественная церемония поднятия государственного флага на башне Длинный Герман. С праздничной речью выступит спикер Рийгикогу Лаури Хуссар. Слова благословения произнесет архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийлма.

В 09:00 на площади Вабадузе состоится возложение венков к подножию Монумента победы в Освободительной войне, в ходе которого премьер-министр Кристен Михал выступит с торжественной речью.

В 12:00 на площади Вабадузе начнется парад Сил обороны. Подразделения выстроят на площади Вабадузе в 11:00. Парад под командованием главы Сил обороны генерал-майора Андруса Мерило примет президент Алар Карис. За построение войск отвечает в последний раз главный фельдфебель Сил обороны Энн Адосон.

В 18:00 начнется традиционный президентский прием и с речью по случаю годовщины Эстонской Республики выступит президент Алар Карис.