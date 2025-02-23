Вс, 23.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

ВАКЦИНАЦИЯ Вице-мэр в письме министру здоровья: если ситуация не изменится, возрастет риск вспышек заболеваний

Copy
Алексей Яшин.
Алексей Яшин. Фото: Konstantin Sednev

Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин («Ээсти 200») обеспокоен уровнем вакцинации школьников в столице. По его словам, показатель иммунизации детей и подростков опустился до критического уровня. В письме министру здравоохранения Рийне Сиккут (Социал-демократическая партия) Яшин предлагает обсудить возможные меры для исправления ситуации.

«Город Таллинн глубоко обеспокоен тенденцией снижения уровня вакцинации, что отражено в обзоре за 2024 год, подготовленном школьными медсестрами фонда Tallinna Koolitervishoid. Медсестры обращают внимание на то, что уровень вакцинации детей и молодежи снизился до критической отметки», - написал Яшин министру Сиккут.

Яшин отметил, что за последние пять лет число отказов от вакцинации утроилось, в результате чего более трети учащихся остались без прививки от паротита, кори и краснухи. Согласно данным Департамента здоровья, в прошлом году было зарегистрировано 258 случаев коклюша, что более чем в восемь раз превышает показатель за аналогичный период годом ранее.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх