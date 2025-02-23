Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин («Ээсти 200») обеспокоен уровнем вакцинации школьников в столице. По его словам, показатель иммунизации детей и подростков опустился до критического уровня. В письме министру здравоохранения Рийне Сиккут (Социал-демократическая партия) Яшин предлагает обсудить возможные меры для исправления ситуации.
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ВАКЦИНАЦИЯ ⟩ Вице-мэр в письме министру здоровья: если ситуация не изменится, возрастет риск вспышек заболеваний
«Город Таллинн глубоко обеспокоен тенденцией снижения уровня вакцинации, что отражено в обзоре за 2024 год, подготовленном школьными медсестрами фонда Tallinna Koolitervishoid. Медсестры обращают внимание на то, что уровень вакцинации детей и молодежи снизился до критической отметки», - написал Яшин министру Сиккут.