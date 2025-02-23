ВАКЦИНАЦИЯ Вице-мэр в письме министру здоровья: если ситуация не изменится, возрастет риск вспышек заболеваний

«Город Таллинн глубоко обеспокоен тенденцией снижения уровня вакцинации, что отражено в обзоре за 2024 год, подготовленном школьными медсестрами фонда Tallinna Koolitervishoid. Медсестры обращают внимание на то, что уровень вакцинации детей и молодежи снизился до критической отметки», - написал Яшин министру Сиккут.

Яшин отметил, что за последние пять лет число отказов от вакцинации утроилось, в результате чего более трети учащихся остались без прививки от паротита, кори и краснухи. Согласно данным Департамента здоровья, в прошлом году было зарегистрировано 258 случаев коклюша, что более чем в восемь раз превышает показатель за аналогичный период годом ранее.