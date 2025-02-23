График В понедельник электричество будет стоить вдвое дороже, чем в Финляндии

Самый высокий тариф ожидается вечером с 18:00 до 19:00, когда цена поднимется до 283,01 евро за мегаватт-час.

Дешевле всего электроэнергия будет стоит утром с 11:00 до 12:00 - 50,60 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве цены на электричество в понедельник останутся примерно на уровне Эстонии, тогда как в Финляндии она будет стоить примерно вдвое дешевле.

В воскресенье средняя биржевая цена в Финляндии почти в 58 раз ниже, чем в Эстонии - всего 2,37 евро за мегаватт-час.

15 февраля в Эстонии была зафиксирована самая высокая дневная цена электроэнергии за последний год.

В последний раз дневная стоимость была выше 5 января 2023 года, достигнув 890,54 евро за мегаватт-час.

В этом году цена поднималась выше 200 евро только один раз – 12 февраля.