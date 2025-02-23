В эстонской ценовой зоне Nord Pool в понедельник средняя биржевая цена электроэнергии вырастет на 19% по сравнению с воскресеньем, достигнув 136,93 евро за мегаватт-час.
График ⟩ В понедельник электричество будет стоить вдвое дороже, чем в Финляндии
Самый высокий тариф ожидается вечером с 18:00 до 19:00, когда цена поднимется до 283,01 евро за мегаватт-час.
Дешевле всего электроэнергия будет стоит утром с 11:00 до 12:00 - 50,60 евро за мегаватт-час.
В Латвии и Литве цены на электричество в понедельник останутся примерно на уровне Эстонии, тогда как в Финляндии она будет стоить примерно вдвое дешевле.
В воскресенье средняя биржевая цена в Финляндии почти в 58 раз ниже, чем в Эстонии - всего 2,37 евро за мегаватт-час.
15 февраля в Эстонии была зафиксирована самая высокая дневная цена электроэнергии за последний год.
В последний раз дневная стоимость была выше 5 января 2023 года, достигнув 890,54 евро за мегаватт-час.
В этом году цена поднималась выше 200 евро только один раз – 12 февраля.