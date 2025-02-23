У миллиона финнов цифровые навыки могут быть настолько слабыми, что они не могут получить услуги, на которые имеют законное право, пишет Yle.
Виноват интернет: около миллиона жителей Финляндии находятся в затруднительном положении
В Финляндии около миллиона человек не способны пользоваться цифровыми услугами, а тысячи сталкиваются с постоянными затруднениями при работе с цифровыми устройствами и интернетом.
Такие данные приводит консультативный совет по цифровизации при Министерстве финансов.
Быстрое внедрение цифровых госуслуг усложняет доступ к ним для значительной части пожилых людей, людей с инвалидностью, бездомных и мигрантов, лишая их возможности эффективно взаимодействовать с государственными учреждениями.
С соответствии с правительственным планом, со следующего года в эти учреждения можно будет обратиться в основном только электронно, однако у многих людей нет устройств и навыков для управления своими делами онлайн.