Виноват интернет: около миллиона жителей Финляндии находятся в затруднительном положении

В Финляндии около миллиона человек не способны пользоваться цифровыми услугами, а тысячи сталкиваются с постоянными затруднениями при работе с цифровыми устройствами и интернетом.

Такие данные приводит консультативный совет по цифровизации при Министерстве финансов.

Быстрое внедрение цифровых госуслуг усложняет доступ к ним для значительной части пожилых людей, людей с инвалидностью, бездомных и мигрантов, лишая их возможности эффективно взаимодействовать с государственными учреждениями.

С соответствии с правительственным планом, со следующего года в эти учреждения можно будет обратиться в основном только электронно, однако у многих людей нет устройств и навыков для управления своими делами онлайн.