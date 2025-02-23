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Виноват интернет: около миллиона жителей Финляндии находятся в затруднительном положении

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Человек за компьютером.
Человек за компьютером. Фото: Shutterstock

У миллиона финнов цифровые навыки могут быть настолько слабыми, что они не могут получить услуги, на которые имеют законное право, пишет Yle.

В Финляндии около миллиона человек не способны пользоваться цифровыми услугами, а тысячи сталкиваются с постоянными затруднениями при работе с цифровыми устройствами и интернетом.

Такие данные приводит консультативный совет по цифровизации при Министерстве финансов.

Быстрое внедрение цифровых госуслуг усложняет доступ к ним для значительной части пожилых людей, людей с инвалидностью, бездомных и мигрантов, лишая их возможности эффективно взаимодействовать с государственными учреждениями.

С соответствии с правительственным планом, со следующего года в эти учреждения можно будет обратиться в основном только электронно, однако у многих людей нет устройств и навыков для управления своими делами онлайн.

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