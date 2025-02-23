В Испании ликвидировали крупную сеть по торговле людьми

Полиция Испании сообщила о ликвидации сети торговли людьми, которая за минувший год вовлекла в нелегальные операции свыше тысячи женщин.

Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщает агентство AFP.

«Жертв, в основном южноамериканского происхождения, заманивали в Испанию фиктивными предложениями работы», - уточнили полицейские, добавив, что им удалось спасти 48 женщин, главным образом - из Колумбии и Венесуэлы.

Большинство из 48 задержанных, включая трех предполагаемых главарей группировки - двух колумбиек и одну испанку, - содержатся под стражей близ Аликанте на востоке Испании.

Жертв подвергали сексуальной эксплуатации

Жертвам предлагали фиктивную работу в сфере уборки или косметических услуг и прибытии в Испанию направляли в клубы, где «подвергали сексуальной эксплуатации».

Им разрешалось выходить на улицу только на два часа в день. В остальное время они находились под видеонаблюдением.

Шестеро задержанных помещены в камеры предварительного заключения, отметили в полиции.