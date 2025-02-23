В Таллинне вводятся ограничения на полеты пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов

Полеты всех пилотируемых и беспилотных воздушных судов запрещены в зоне подхода Таллинна (EER901) и зоне подхода TMA1 (EER902) 24 февраля с 12:40 до 13 часов. Ограничение не распространяется на полицию, погранслужбу, поисково-спасательные и медицинские службы.

Также действуют дополнительные ограничения на беспилотные летательные аппараты 24 февраля с 6до 12:39 и с 13:01 до 17 часов.

Полеты беспилотных летательных аппаратов в зоне временного запрета EER005 должны быть предварительно согласованы с Департаментом полиции и погранохраны. Без предварительного согласования с Департаментом полиции и погранохраны эксплуатация беспилотных летательных аппаратов в этой зоне не допускается.

Зона ограниченного доступа представляет собой круг радиусом четыре километра с центром в точке с координатами 592601N 0244439E и высотой до 120 метров или 400 футов над уровнем моря.