«При формировании цен мы теперь больше ориентируемся на спрос и, по возможности, предлагаем более дешевые билеты на поездки вне часов пиковой нагрузки», - заявил председатель правления Elron Лаури Бетлем.

По его словам, важное изменение заключается в том, что самые выгодные предложения будут доступны только при покупке билетов заранее через электронные каналы Elron. В самом поезде билеты всегда продаются по установленному прейскуранту.

С 1 марта цены на билеты изменятся в диапазоне от -16% (удешевление) до +23%. «Мы уделили внимание тому, чтобы дальние поездки оставались доступными. Например, билеты на маршруты Таллинн - Валга и Таллинн - Койдула станут дешевле», - добавил Бетлем.

В первом тарифном поясе городских поездов (Таллинн - Пяэскюла, Таллинн - Лаагри, Таллинн - Валдеку, Таллинн - Вессе) билет, купленный заранее через e-каналы, будет стоить 2 евро (в 2024 году - 1,80 евро). В остальных зонах (Вессе - Тапа, Валдеку - Рапла, Лаагри - Турба, Лаагри - Кейла, Лаагри - Палдиски, Лаагри - Клоогаранна) цены останутся неизменными. В поезде билет в первой зоне будет стоить 2,10 евро.

Корректировка цен связана с увеличением расходов на инфраструктуру Eesti Raudtee в 2025 году, а также с ростом стоимости товаров и услуг, необходимых для железнодорожных перевозок.

Максимальные тарифы на билеты устанавливаются приказом министра регионального развития и сельского хозяйства.