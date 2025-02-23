В связи с Днем независимости Эстонии 24 февраля банки просят обратить внимание на время проведения платежей и график работы отделений.
Полезно знать: график работы банков и осуществление платежей в День независимости Эстонии
В связи с Днем независимости Эстонии 24 февраля банки изменят режим работы и выполнение платежей.
Swedbank
Все отделения Swedbank по всей Эстонии будут закрыты.
Внутренние переводы, мгновенные платежи и европейские переводы (как внутри страны, так и за границу) будут проводиться в обычном режиме.
Банковские переводы за границу между разными банками выполняться не будут.
Coop Pank
Отделения и служба поддержки клиентов будут закрыты.
Внутренние переводы и межбанковские мгновенные платежи будут работать в обычном режиме.
Международные переводы и срочные платежи внутри Эстонии выполняться не будут.
SEB
Все офисы банка будут закрыты.
В случае вопросов можно обратиться в службу поддержки клиентов SEB.
LHV Pank
Отделения в Таллинне, Тарту и Пярну 24 февраля будут закрыты.
Звонки в службу поддержки клиентов будут перенаправлены партнеру банка.
Внутренние переводы, мгновенные межбанковские платежи, европейские переводы и международные платежи будут выполняться в обычном режиме.
Время поступления международных платежей на счет получателя может увеличиться.
В инвестиционных услугах будет работать автоматическая передача ордеров на биржи, а брокеры окажут поддержку по критическим вопросам.
Переводы через LHV Trader будут проводиться 24 февраля до 14:00.