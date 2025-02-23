Полезно знать: график работы банков и осуществление платежей в День независимости Эстонии

В связи с Днем независимости Эстонии 24 февраля банки изменят режим работы и выполнение платежей.

Swedbank

Все отделения Swedbank по всей Эстонии будут закрыты.

Внутренние переводы, мгновенные платежи и европейские переводы (как внутри страны, так и за границу) будут проводиться в обычном режиме.

Банковские переводы за границу между разными банками выполняться не будут.

Coop Pank

Отделения и служба поддержки клиентов будут закрыты.

Внутренние переводы и межбанковские мгновенные платежи будут работать в обычном режиме.

Международные переводы и срочные платежи внутри Эстонии выполняться не будут.

SEB

Все офисы банка будут закрыты.

В случае вопросов можно обратиться в службу поддержки клиентов SEB.

LHV Pank

Отделения в Таллинне, Тарту и Пярну 24 февраля будут закрыты.

Звонки в службу поддержки клиентов будут перенаправлены партнеру банка.

Внутренние переводы, мгновенные межбанковские платежи, европейские переводы и международные платежи будут выполняться в обычном режиме.

Время поступления международных платежей на счет получателя может увеличиться.

В инвестиционных услугах будет работать автоматическая передача ордеров на биржи, а брокеры окажут поддержку по критическим вопросам.

Переводы через LHV Trader будут проводиться 24 февраля до 14:00.