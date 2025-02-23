В Финляндии рассказали о перспективах открытия границы с Россией

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает, что открытие границы между Финляндией и Россией в настоящее время не является реалистичны, пишет Yle.

«Мы не собираемся открывать границу. Мы знаем, что у России есть стремление продолжать направлять потоки мигрантов в Финляндию сразу же», - заявил Хяккянен в интервью газете Keskisuomalainen.

Ранее в беседе с той же газетой посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов предложил открыть границу. Хаккянен отметил, что слова и действия России расходятся:

«Мы вынуждены серьезно относиться к вопросам общей безопасности. Независимо от того, идет ли речь о безопасности границ, кабелей или сделках с недвижимостью, мы должны ужесточать контроль в этих сферах».

По словам Хяккянена, Россия склонна приукрашивать свои действия, несмотря на то, что именно она стала причиной разрыва отношений с соседями.