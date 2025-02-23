В воскресенье в 21:00 на площади Вабадузе в Таллинне Силы обороны провели генеральную репетицию парада в честь Дня независимости. Ограничения на движение и парковку в этом районе вступили в силу заранее.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ На площади Вабадузе состоялась генеральная репетиция парада в честь Дня независимости (4)
Репетиция парада состоялась 23 февраля с 7 утра до 11 утра 24 февраля. 24 февраля с 15 до 19 часов на площади пройдет уборка.
Во время подготовки и проведения парада будет ограничено движение транспорта на площади Вабадузе, улицах Тоомпеа, Харью, бульварах Каарли, Мере, Пярнуском и Нарвском шоссе, улицах Фальги, Кунинга, Канути, Инсенери, Вана тург, Георга Отса, Суур-Карья, Роозикрантси, Тынисмяги, бульваре Эстония и улице Команданди.
Построение подразделений к параду начнется 24 февраля в 11 часов утра на площади Вабадузе. Парад примет президент Алар Карис, а возглавит его впервые командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило. За построение войск отвечает в последний раз главный фельдфебель Сил обороны Энн Адосон.