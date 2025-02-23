POSTIMEES В ГЕРМАНИИ Мерц на предвыборной вечеринке: мир не ждет, нам нужно как можно скорее сформировать большинство

Согласно данным экзитполов, на досрочных выборах в Германии победили христианские демократы (ХДС/ХСС), набрав 28,5% голосов. Таким образом, новым канцлером, вероятно, станет Фридрих Мерц.
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Согласно данным экзитполов, второе место на внеочередных выборах в Германии заняла право-популистская «Альтернатива для Германии» (AдГ) с 20% голосов. Следом идут Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 16,5%, «Зеленые» с 12%, Левая партия с 9%. Свободные демократы (СвДП) и «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) находятся на грани прохождения в Бундестаг, набрав ровно 5%. Однако окончательное распределение мест в парламенте станет известно только после официального объявления результатов.