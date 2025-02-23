Американская авиакомпания American Airlines в воскресенье развернула рейс из Нью-Йорка в Нью-Дели над Каспийским морем и направила его в Рим, сообщил представитель международного аэропорта имени Леонардо да Винчи.
Рейс American Airlines перенаправили в Рим из-за угрозы взрыва
По словам представителя аэропорта, изменение маршрута было связано с предполагаемой угрозой взрыва. Самолет с 199 пассажирами на борту приземлился без происшествий.
Журналист агентства Associated Press заснял два истребителя, летавших над аэропортом незадолго до посадки рейса AA. На месте также дежурили пожарные расчеты.
Представитель аэропорта подтвердил, что его работа продолжается в обычном режиме.