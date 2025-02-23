В воскресенье утром на Палдиском шоссе в Таллинне полиция отстранила от управления водителя автобуса Sebe, следовавшего из Палдиски на Балтийский вокзал.
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ВИДЕО ⟩ В Таллинне полиция отстранила от управления нетрезвого водителя автобуса (2)
Полиция остановила автобус маршрута №145 для проверки около 10:30 у таллиннского зоопарка. После того как водитель прошел алкотест, ему запретили продолжать поездку. Автобус был полон пассажиров, которым пришлось покинуть транспорт и искать другой способ добраться до места назначения.