Вс, 23.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

ВИДЕО В Таллинне полиция отстранила от управления нетрезвого водителя автобуса (2)

Copy
Фото статьи
Фото: Pilt videost

В воскресенье утром на Палдиском шоссе в Таллинне полиция отстранила от управления водителя автобуса Sebe, следовавшего из Палдиски на Балтийский вокзал.

Полиция остановила автобус маршрута №145 для проверки около 10:30 у таллиннского зоопарка. После того как водитель прошел алкотест, ему запретили продолжать поездку. Автобус был полон пассажиров, которым пришлось покинуть транспорт и искать другой способ добраться до места назначения.

Глава группы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марек Вяхи сообщил телеканалу Kanal 2, что уровень алкоголя у водителя не достиг криминального порога (1,5 промилле), но был достаточно высоким для административного правонарушения.

Комментарии (2)
Copy

Ключевые слова

Наверх