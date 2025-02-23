Полиция остановила автобус маршрута №145 для проверки около 10:30 у таллиннского зоопарка. После того как водитель прошел алкотест, ему запретили продолжать поездку. Автобус был полон пассажиров, которым пришлось покинуть транспорт и искать другой способ добраться до места назначения.