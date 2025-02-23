Состояние папы Римского «остается критическим», сообщил Ватикан

88-летний понтифик по-прежнему получает кислородную терапию и проходит процедуры переливания крови.

При этом, добавили в Ватикане, «некоторые анализы крови показывают легкую почечную недостаточность, которая находится под контролем».

Папа был госпитализирован в римскую больницу «Агостино Джемелли» 14 февраля после того, как в течение нескольких дней испытывал трудности с дыханием. Сначала его лечили от бронхита, а затем диагностировали двустороннюю пневмонию.

В субботу Ватикан сообщил, что у понтифика случился «затяжной астмоподобный респираторный кризис», и он находится в критическом состоянии.

Папе Римскому были сделаны переливания крови из-за низкого уровня тромбоцитов, связанного с анемией.

В пятницу лечащие врачи понтифика заявили, что угрозы для его жизни нет, но он «не вне опасности».

Серджио Альфьери, глава команды лечащих врачей понтифика, на пресс-конференции в пятницу так прокомментировал его состояние: «Он вне опасности? Нет. Но если задаться вопросом "грозит ли ему смерть", то ответ будет "нет"».

По словам Альфьери, до того, как Франциска доставили в больницу, он переболел сезонным гриппом, а также страдал от усталости «в связи с его сложными обязанностями».

Папа особенно подвержен легочным инфекциям, так как в зрелом возрасте у него развился плеврит, а в 21 год ему удалили часть одного из легких.

За 12 лет пребывания на посту главы Римско-католической церкви понтифик несколько раз попадал в больницу, в том числе в марте 2023 года, когда он провел три ночи в клинике с бронхитом.

Ранее в воскресенье папа Римский попросил католиков молиться за него после того, как он уже вторую неделю подряд не смог лично прочитать традиционную проповедь.

В заявлении Ватикана говорится, что в воскресенье утром понтифик принял участие в мессе для медицинского персонала, который ухаживает за ним в больнице.