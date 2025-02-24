Премьер-министр заявил, что Эстония отправляется в Киев с посланием: мы поддерживаем Украину, Украина может рассчитывать на Эстонию, наша поддержка не прекратится, пока продолжается кровавая агрессия.

«Поддержка Эстонии и Европы сохранится до тех пор, пока не будет достигнут мир на условиях Украины, и не прекратится до тех пор, пока Украина не будет освобождена. Важно действовать быстрее и увеличить поддержку Украины», - добавил он.

«В то же время мы должны продолжать ослаблять Россию, ужесточать санкции и осуществлять заморозку активов. Эстония видит будущее Украины в Европейском союзе и НАТО», - сказал он.

Премьер-министр Михал примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине войны, церемонии памяти погибших украинских защитников, встретится с президентом Зеленским и своими коллегами из других стран. В Киеве пройдет международный саммит в поддержку Украины, приуроченный к годовщине войны, на котором премьер-министр выступит с речью.

Помимо премьер-министра Эстонии, в Киеве будут находиться главы государств Финляндии, Латвии и Литвы, главы правительств Канады, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Испании, а также председатель Совета Европейского союза Антонио Коста и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.