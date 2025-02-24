На церемонию поднятия флага были приглашены президент Эстонской Республики Алар Карис, президент Керсти Кальюлайд, президент Тоомас Хендрик Ильвес, члены Рийгикогу и правительства, представители конституционных учреждений и дипломатического корпуса, Общество эстонского флага, а также руководство Сил обороны и Кайтселийта.