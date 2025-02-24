Ранним утром в День независимости Эстонии в Губернаторском саду на Тоомпеа в Таллинне состоялась церемония поднятия флага.
Поднятие флага под аккомпанемент гимна Эстонской Республики состоялось в 7:32.
На церемонии выступил спикер Рийгикогу Лаури Хуссар. Слова благословения произнес архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонской Республики зачитал студент актерского отделения XXXII выпуска школы сценического искусства Эстонской музыкальной и театральной академии Эрлинг Эдинг.
На церемонию поднятия флага были приглашены президент Эстонской Республики Алар Карис, президент Керсти Кальюлайд, президент Тоомас Хендрик Ильвес, члены Рийгикогу и правительства, представители конституционных учреждений и дипломатического корпуса, Общество эстонского флага, а также руководство Сил обороны и Кайтселийта.