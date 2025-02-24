Русский театр откроет в музее Vabamu посвященную войне в Украине инсталляцию

Инсталляция «Дом» представляет разрушенный в результате бомбардировки жилой дом - место разбитых человеческих судеб, где есть погибшие, но где в уцелевших частях здания героически продолжается жизнь. Инсталляция, созданная из пианино «Украина» мастерами Русского театра, является одновременно и скульптурой, и музыкальным произведением.

Об этом сообщила пресс-служба Русского театра, отметив, что силуэт напоминает форму типового дома спального района, в то время как струны пианино представляют собой исковерканные и сломанные войной судьбы людей. Звук, который издают эти струны, - не просто музыка, это звучащий в пустоте голос времени. Автором идеи и реализации является композитор и музыкальный руководитель Русского театра Александр Жеделёв.

«На создание этой работы меня вдохновила история, рассказанная коллегой - украинским актером. Он вспоминал, как три недели жил в разрушенном доме в Мариуполе, заряжал свой телефон от электросамоката и создавал маленькую «зону безопасности» в коридоре своей квартиры. Это личная история говорит о стойкости человеческого духа в условиях невыносимых потерь», - говорит Жеделёв.

Инсталляция «Дом» откроется в музее Vabamu в понедельник, 24 февраля, в 13:30.

На открытии инсталляция будет сопровождаться коротким перформансом на нескольких языках актеров Русского театра.

Инсталляция останется частью экспозиции Вабаму на протяжении двух месяцев - если война не закончится раньше.