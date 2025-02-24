В своей речи в Губернаторском саду Хуссар сказал, что мы - нация, которая верит в образование и мудрость, и результаты этого отражаются не только в высоких местах в тестах PISA. По его словам, Эстония занимает высокие и устойчивые позиции во всех рейтингах, измеряющих свободу, правовую определенность и развитие.

«И хотя иногда разум мрачен и мы слышим острую критику в адрес нашей жизни и развития, я уверен, что в глубине души мы все согласны - Эстония, ты лучшее место в мире для жизни! И не только из-за нашего родного языка, духовной широты, экологически чистого пространства и доброты людей, но и из-за нашей способности творить собственное будущее», - сказал он.

По словам Хуссара, Эстония готова к следующему скачку в развитии, и наши стартовые позиции хороши для этого как в образовании и энергетике, так и в экономике в целом и формировании среды обитания. «На этом пути нами руководят наша воля и любовь к своей стране», - сказал он.

В своей речи Хуссар также рассказал о вкладе эстонского народа в поддержку Украины, которая уже четвертый год ведет войну, отметив, что наша военно-экономическая поддержка на душу населения является крупнейшей в мире.

«Мы делаем это, потому что заботимся о свободном мире, и мы знаем и признаем империалистическую и преступную природу России. Мы знаем кровожадную и кровожадную натуру российского лидера Путина. Мы не желаем участи в ГУЛАГе ни одному человеку или демократической стране, - сказал он. - Мы также знаем слепую любовь к империализму религиозных лидеров Москвы, которые называют военные преступления выкупом за вход в рай, и нас никогда не путают с такими терминами, как агрессор, диктатор или военный преступник».

По словам Хуссара, мы также знаем, что с Россией можно заключить мир на наших условиях. «Условия для Тартуского мирного договора, заключенного под руководством Яана Поски, были созданы военным превосходством Эстонии, поддержкой наших союзников и эффективными экономическими санкциями. Только такая формула может стать дорожной картой, которая обеспечит прочный мир и для Украины», - заявил спикер Рийгикогу, добавив, что для этого все страны и народы свободного мира должны объединиться и продолжать самоотверженно поддерживать Украину, иначе свобода исчезнет.