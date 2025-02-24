В понедельник нашей стране исполняется 107 лет. Это очень много, поскольку среди 193 государств-членов ООН большинство стран моложе нас. Это и мало, потому что только 56 лет мы имели возможность самостоятельно принимать решения.
Колонка Postimees ⟩ Мы сами определяем свое будущее
Сто лет назад Эстония отметила седьмую годовщину Республики. Прошло всего пять лет с момента заключения Тартуского мирного договора, положившего конец Освободительной войне, а несколькими месяцами ранее вся Эстония была потрясена попыткой вооруженного переворота, предпринятой коммунистами. Чувство безопасности у эстонского народа было не выше, чем сегодня, и они определенно не были богаче нас.
Они были не более патриотичны, чем мы - экономические трудности озлобили многих людей, и те, кто жил по ту сторону границы, были готовы этим воспользоваться.
Поэтому лидерам общественного мнения того времени во главе с Яаном Тыниссоном пришлось воспользоваться праздничной датой, чтобы убедить своих соотечественников в необходимости независимого государства и преимуществах самоопределения. Обо всем этом вы можете прочитать на страницах нашей сегодняшней газеты.
Можно также прочитать, как командир 2-й дивизии генерал-майор Эрнст Пыддер радуется тому, что «безразличие широких масс приведено в движение», потому что «одни Силы обороны, без помощи и поддержки всего народа, не были бы достаточно сильны».
Звучит очень современно. На прошлой неделе на обеде лидеров общественного мнения Postimees главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги сказал по сути то же самое, но с одним важным исключением. Наши «широкие массы» еще не начали двигаться к тому, чего нам нужно достичь, а именно: «Когда весь народ начнет защищать свою свободу, тогда это уже будет великое множество».
Нелишним будет изучить опыт лидеров общественного мнения столетней давности, чтобы пересмотреть свои собственные решения.
За последние двадцать лет наш национальный консенсус заключался в том, чтобы делать минимум в области национальной обороны и пытаться убедить наших союзников делать то же самое: если каждый внесет хотя бы минимальный вклад, мы будем защищены. К сожалению, это не сработало и не может сработать, потому что каждый думает сам за себя. С другой стороны, мы не можем позволить себе минимум.
Мы должны перестать ориентироваться на других и делать то, что считаем нужным. Как мы сделали, когда все отменили обязательную военную службу, но не мы. Или когда нас упрекали за то, что мы хотели дать оружие Украине - это было еще до большой войны, - но мы не послушались и все равно дали его.
Мы сами принимали эти решения, и это были лучшие решения, которые мы приняли за последние 20 лет. Мы не должны бояться решать за себя сегодня. Там, где мы живем, мы должны делать все возможное для национальной обороны и не беспокоиться о том, что делают другие.
Больше уверенности в себе и мужества, и мы сможем сделать все. С Днем независимости!