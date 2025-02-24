Колонка Postimees Мы сами определяем свое будущее

Нелишним будет изучить опыт лидеров общественного мнения столетней давности, чтобы пересмотреть свои собственные решения.

За последние двадцать лет наш национальный консенсус заключался в том, чтобы делать минимум в области национальной обороны и пытаться убедить наших союзников делать то же самое: если каждый внесет хотя бы минимальный вклад, мы будем защищены. К сожалению, это не сработало и не может сработать, потому что каждый думает сам за себя. С другой стороны, мы не можем позволить себе минимум.

Мы должны перестать ориентироваться на других и делать то, что считаем нужным. Как мы сделали, когда все отменили обязательную военную службу, но не мы. Или когда нас упрекали за то, что мы хотели дать оружие Украине - это было еще до большой войны, - но мы не послушались и все равно дали его.

Мы сами принимали эти решения, и это были лучшие решения, которые мы приняли за последние 20 лет. Мы не должны бояться решать за себя сегодня. Там, где мы живем, мы должны делать все возможное для национальной обороны и не беспокоиться о том, что делают другие.

Больше уверенности в себе и мужества, и мы сможем сделать все. С Днем независимости!