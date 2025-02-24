Провал на выборах: лидер немецкой партии заявил об уходе из политики

«Федеральные выборы принесли поражение СвДП, но, надеюсь, положили начало новой Германии. Именно за это я и боролся. Теперь я ухожу из активной политики. И испытываю только одно чувство: благодарность за почти 25 интенсивных, сложных лет, полных организации и дебатов», - написал Линднер в своем аккаунте в соцсети Х.

Die Bundestagswahl brachte eine Niederlage für die FDP, aber hoffentlich einen Neuanfang für Deutschland. Dafür hatte ich gekämpft.



Nun scheide ich aus der aktiven Politik aus. Mit nur einem Gefühl: Dankbarkeit für fast 25 intensive, herausfordernde Jahre voller Gestaltung und… pic.twitter.com/UuT1jTUeRW — Christian Lindner (@c_lindner) February 23, 2025

По предварительным данным у СвДП - 4,4% голосов

Согласно неофициальным предварительным данным, партия СвДП набирает на досрочных выборах в Бундестаг 4,4% голосов и занимает седьмое место.

На выборах 2021 года за либералов проголосовало 11,4% избирателей, после чего они вошли в коалицию с Социал-демократической партией (СДПГ) и «зелеными», а Линднер занял пост министра финансов.

В ноябре 2024 года канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил Кристиана Линднера с поста главы Минфина, обвинив его в «подрыве доверия». После этого остальные министры из СвДП вышли из состава правительства, что и привело к развалу коалиции и проведению досрочных выборов в феврале 2025-го.