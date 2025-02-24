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Провал на выборах: лидер немецкой партии заявил об уходе из политики

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Фото статьи
Фото: BERND VON JUTRCZENKA

Лидер либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер объявил, что уходит из политики после того, как его партия не смогла набрать пять процентов на досрочных выборах в Бундестаг и попасть в парламент в воскресенье, 23 февраля, пишет DW.

«Федеральные выборы принесли поражение СвДП, но, надеюсь, положили начало новой Германии. Именно за это я и боролся. Теперь я ухожу из активной политики. И испытываю только одно чувство: благодарность за почти 25 интенсивных, сложных лет, полных организации и дебатов», - написал Линднер в своем аккаунте в соцсети Х.

По предварительным данным у СвДП - 4,4% голосов

Согласно неофициальным предварительным данным, партия СвДП набирает на досрочных выборах в Бундестаг 4,4% голосов и занимает седьмое место.

На выборах 2021 года за либералов проголосовало 11,4% избирателей, после чего они вошли в коалицию с Социал-демократической партией (СДПГ) и «зелеными», а Линднер занял пост министра финансов.

В ноябре 2024 года канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил Кристиана Линднера с поста главы Минфина, обвинив его в «подрыве доверия». После этого остальные министры из СвДП вышли из состава правительства, что и привело к развалу коалиции и проведению досрочных выборов в феврале 2025-го.

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