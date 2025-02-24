Лидер либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер объявил, что уходит из политики после того, как его партия не смогла набрать пять процентов на досрочных выборах в Бундестаг и попасть в парламент в воскресенье, 23 февраля, пишет DW.
Провал на выборах: лидер немецкой партии заявил об уходе из политики
«Федеральные выборы принесли поражение СвДП, но, надеюсь, положили начало новой Германии. Именно за это я и боролся. Теперь я ухожу из активной политики. И испытываю только одно чувство: благодарность за почти 25 интенсивных, сложных лет, полных организации и дебатов», - написал Линднер в своем аккаунте в соцсети Х.
Die Bundestagswahl brachte eine Niederlage für die FDP, aber hoffentlich einen Neuanfang für Deutschland. Dafür hatte ich gekämpft.— Christian Lindner (@c_lindner) February 23, 2025
Nun scheide ich aus der aktiven Politik aus. Mit nur einem Gefühl: Dankbarkeit für fast 25 intensive, herausfordernde Jahre voller Gestaltung und… pic.twitter.com/UuT1jTUeRW
По предварительным данным у СвДП - 4,4% голосов
Согласно неофициальным предварительным данным, партия СвДП набирает на досрочных выборах в Бундестаг 4,4% голосов и занимает седьмое место.
На выборах 2021 года за либералов проголосовало 11,4% избирателей, после чего они вошли в коалицию с Социал-демократической партией (СДПГ) и «зелеными», а Линднер занял пост министра финансов.
В ноябре 2024 года канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил Кристиана Линднера с поста главы Минфина, обвинив его в «подрыве доверия». После этого остальные министры из СвДП вышли из состава правительства, что и привело к развалу коалиции и проведению досрочных выборов в феврале 2025-го.