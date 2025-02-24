Сырский: Украина поразила 377 важных целей в России в прошлом году

Об этом Александр Сырский заявил на форуме «Украина. Год 2025».

«Бьем врага на расстоянии, наращиваем удары по его территории. Военные части, арсеналы, склады хранения, цеха предприятий военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающие заводы, другие энергетические и логистические объекты, которые Россия использует в войне против нас, являются объектами наших действий. Дистанция поражения Deep Strike вглубь территории России уже достигла 1700 километров. Готовим новые дальнобойные средства, и они будут применены», – пообещал Сырский.

Он также сообщил, что в 2024 году Силы беспилотных систем провели около 130 операций.

«В общей сложности за 2024 год целями успешного комплексного поражения на российской территории стали 377 объектов», – сказал Сырский.

Кроме того, главнокомандующий отметил, что в течение 2024 года государство поставило на фронт более 1 300 000 дронов.

«В этом году мы должны получить еще больше. Враг сполна ощущает на себе мощность наших FPV-дронов. Сейчас активно работаем над масштабированием направления оптоволоконных FPV, являющихся в настоящее время вызовом. Наша задача – быть впереди в этой технологической войне», – подчеркнул Сырский.

«Одним из асимметричных шагов Сил обороны Украины была Курская операция. Она не просто разрушила планы наступления россиян на Сумскую область и (начала – ред.) создание там "зоны безопасности", мы впервые перенесли полномасштабные боевые действия на территорию России, вынудили противников перемены, - скзаал он. - И сегодня, спустя шесть месяцев после начала, Курская операция не потеряла своего значения. Мы продолжаем удерживать под контролем несколько сотен квадратных километров территории России, уничтожаем там не только российскую, но и северокорейскую армию».