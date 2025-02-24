Пн, 24.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Сырский: Украина поразила 377 важных целей в России в прошлом году

Редактор: rus.postimees.ee
Copy
Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото: Armed forces of Ukraine / AFP / Getty Images

Вооруженные силы Украины в 2024 году поразили 377 важных целей на территории России, заявил в воскресенье главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, сообщает  «Укринформ».

Об этом Александр Сырский заявил на форуме «Украина. Год 2025».

«Бьем врага на расстоянии, наращиваем удары по его территории. Военные части, арсеналы, склады хранения, цеха предприятий военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающие заводы, другие энергетические и логистические объекты, которые Россия использует в войне против нас, являются объектами наших действий. Дистанция поражения Deep Strike вглубь территории России уже достигла 1700 километров. Готовим новые дальнобойные средства, и они будут применены», – пообещал Сырский.

Он также сообщил, что в 2024 году Силы беспилотных систем провели около 130 операций.

«В общей сложности за 2024 год целями успешного комплексного поражения на российской территории стали 377 объектов», – сказал Сырский.

Кроме того, главнокомандующий отметил, что в течение 2024 года государство поставило на фронт более 1 300 000 дронов.

«В этом году мы должны получить еще больше. Враг сполна ощущает на себе мощность наших FPV-дронов. Сейчас активно работаем над масштабированием направления оптоволоконных FPV, являющихся в настоящее время вызовом. Наша задача – быть впереди в этой технологической войне», – подчеркнул Сырский.

«Одним из асимметричных шагов Сил обороны Украины была Курская операция. Она не просто разрушила планы наступления россиян на Сумскую область и (начала – ред.) создание там "зоны безопасности", мы впервые перенесли полномасштабные боевые действия на территорию России, вынудили противников перемены, - скзаал он. - И сегодня, спустя шесть месяцев после начала, Курская операция не потеряла своего значения. Мы продолжаем удерживать под контролем несколько сотен квадратных километров территории России, уничтожаем там не только российскую, но и северокорейскую армию».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх