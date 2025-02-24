В понедельник, 24 февраля, празднование 107-й годовщины независимости Эстонской Республики в Нарве началось с традиционного поднятия эстонского флага.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Для меня этот день – о смелости»: в Нарве отмечают День независимости Эстонии
Торжественная церемония состоялась в Северном дворе Нарвского замка, а отпраздновать День Рождения республики, несмотря на довольно ранее время, собралось около семи сотен человек. Люди были в приподнятом настроении, много общались и поздравляли друг друга.
Церемония поднятия флага происходила на рассвете, под эстонский гимн. Флаг поднимали члены местного отделения организации Noored Kotkad. Перед Нарвиятанами выступила мэр города Катри Райк, поздравить всех с праздником приехала и Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман.
«Для меня этот день - о смелости. Смелости стоять за спиной у наших друзей, которые сражаются за нашу свободу», - сказала Хартман.
Также священнослужители лютеранской и православных церквей прочитали традиционные молитвы, после чего было выступление танцевального коллектива.
Помимо поднятия флага также состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику павшим в Освободительной войне на Нарвском гарнизонном кладбище. Цветы возлагали разные нарвский учреждения и общественные организации, среди которых были полицейские, спасатели, учебные заведения. На церемонию возложения венков пришли и представители партии EKRE.
«Я никогда не видела так много венков здесь, на кладбище. Кажется, людей действительно очень волнует, что будет дальше, останется ли у нас над головой мирное небо. Но это сплочает людей, и здорово, что мы собираемся все вместе!» - сказала Rus.Postimees Катри Райк.
Мэр добавила, что, поскольку это предвыборной год, не удивительно, что на церемонию в Нарве приехали представители политических партий. «Надеюсь от всего сердца, что мир сохранится и мы всегда будем праздновать 24 февраля, как сегодня», - сказала Райк.
Сотни людей собрались отпраздновать в Йыхви
Утром сотни жителей Йыхви собрались на площади у концертного дома, где состоялась торжественная церемония поднятия флага.
Заместитель волостного старейшины Йыхви Ильмар Аун сказал, что он невероятно рад видеть рано утром так много людей, пишет Põhjarannik.
Аун вспомнил, что ему было 14 лет, когда он впервые принял участие в церемонии поднятия сине-черно-белого флага в Таммику в 1989 году. «Это был особенный день, поскольку Эстония тогда еще не была свободной. Я помню, что вокруг меня было много людей, и было полное чувство единства. Многие пожилые люди плакали, и они не стыдились этого», - сказал он.
«Это событие оставило у меня неизгладимые впечатления и определило мою судьбу», - сказал он, отметив, что даже в эти трудные времена мы должны держаться вместе и уметь преодолевать повседневные споры и разногласия. «У нас нет времени откладывать объединение».