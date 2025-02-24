ГАЛЕРЕЯ «​Для меня этот день – о смелости»: в Нарве отмечают День независимости Эстонии

Сотни людей собрались отпраздновать в Йыхви

Утром сотни жителей Йыхви собрались на площади у концертного дома, где состоялась торжественная церемония поднятия флага.

Заместитель волостного старейшины Йыхви Ильмар Аун сказал, что он невероятно рад видеть рано утром так много людей, пишет Põhjarannik.

Аун вспомнил, что ему было 14 лет, когда он впервые принял участие в церемонии поднятия сине-черно-белого флага в Таммику в 1989 году. «Это был особенный день, поскольку Эстония тогда еще не была свободной. Я помню, что вокруг меня было много людей, и было полное чувство единства. Многие пожилые люди плакали, и они не стыдились этого», - сказал он.

«Это событие оставило у меня неизгладимые впечатления и определило мою судьбу», - сказал он, отметив, что даже в эти трудные времена мы должны держаться вместе и уметь преодолевать повседневные споры и разногласия. «У нас нет времени откладывать объединение».