Подразделения выстроились на площади Вабадузе в 11:00. Парад под командованием главы Сил обороны генерал-майора Андруса Мерило принял президент Алар Карис. За построение войск отвечает в последний раз главный фельдфебель Сил обороны Энн Адосон.

В параде принимают участие 1075 военнослужащих и 47 единиц техники. Представлены 40 знамен, 11 рот, 8 взводов и два оркестра – Военный оркестр Эстонии и оркестр Saxon Пярнуской дружины Кайтселийта, а также четыре служебные собаки.

Итак, кто же именно участвует в параде? Знаменные группы государственного флага Эстонской Республики, Сил обороны, всех видов вооруженных сил, Балтийского колледжа обороны, Центра компетенции НАТО по киберзащите (CCDOE) и штабного элемента НАТО (NFIU), а также Силы специальных операций, Академия Сил обороны, Караульный батальон военной полиции, Куперьяновский батальон, батальон штаба и связи эстонской дивизии, 1-я и 2-я пехотные бригады, Кайтселийт, Найскодукайтсе, Академия МВД и тюремная служба.

Союзники представлены знамёнными взводами с подразделениями из Нидерландов, Великобритании, Северной Ирландии, Франции и США.

При благоприятных погодных условиях над военным парадом пролетят различные воздушные суда Эстонии и её союзников. В связи с этим запуск любых дронов и других летательных аппаратов в зоне проведения парада и его окрестностях строго запрещен.

В параде задействованы транспортный самолет ВВС Эстонии М28, вертолет Департамента полиции и погранохраны AW139 и патрульный самолет Beechcraft King Air B350, два истребителя голландских союзников F-35, а также два итальянских истребителя Eurofighter и два французских истребителя Rafale.

После окончания парада все желающие смогут ознакомиться с техникой Сил обороны Эстонии и союзников. На выставке техники можно будет увидеть боевые машины пехоты CV9035EE, бронетранспортёры Sisu XA-188 и XA-180, бронеавтомобили турецкой компании Nurol Makina 4x4 NMS и бронемашины турецкой компании OTOKAR ARMA, зенитную установку ЗУ-23-2, зенитный ракетный комплекс ближнего действия Piorun, противовоздушную систему Mistral, противотанковый ракетный комплекс Джавелин, самоходную артиллерийскую установку K9 , недавно прибывшую самоходную артиллерийскую установку Caesar , а также медицинские бронетранспортеры. Боевая техника союзников представлена из США, Великобритании, Северной Ирландии и Франции.

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