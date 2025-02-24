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Здесь была жизнь. Как выглядят города Украины, разрушенные российским вторжением (3)

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BBC
Торецк в июле 2024 года.
Торецк в июле 2024 года. Фото: ANATOLII STEPANOV

К концу 2024 года число домов и инфраструктурных объектов, разрушенных войной в Украине, достигло 330 тысяч. По данным украинских властей, в прошлом году к этому списку добавилось более 50 тысяч адресов и наименований. Би-би-си рассказывает о нескольких городах Украины, полностью или в большей степени разрушенных в результате российского вторжения.

Мариуполь

Вид довоенного Мариуполя
Вид довоенного Мариуполя Фото: Getty Images

Этот город с населением в 420 тыс. человек был крупнейшим сталелитейным центром и портом на юге Украины. В 2012 году он был признан одним из двух самых комфортных для жизни городов Украины среди населенных пунктов до полумиллиона человек.

В 2014-м Мариуполь был затронут вооруженным захватом власти пророссийскими сепаратистами в соседних городах Донецкой области и летом 2014-го в течение месяца находился под контролем так называемой ДНР.

В январе 2015-го в результате ракетного удара по микрорайону на востоке города погибли 30 человек. В то время одновременная гибель такого количества гражданских была беспрецедентным событием. Расследование, проведенное международной группой Bellingcat, показало, что к обстрелу были причастны российские военные, а огонь вели из привезенных из России систем «Град».

Житель Мариуполя у могилы дочери
Житель Мариуполя у могилы дочери Фото: Getty Images

Осада и штурм Мариуполя российскими войсками с марта по середину мая 2022 года стала первой демонстрацией неизбирательного применения огня по крупному городу. От российских снарядов и бомб погибли мирные жители с детьми, укрывавшиеся в городском драмтеатре, врачи и беременные в роддоме и тысячи горожан.

Два с половиной месяца осады Мариуполя превратили этот город на берегу Азовского моря в руины. Как заявило управление Верховного комиссара ООН по правам человека, к ноябрю 2022 года были поименно названы 1348 погибших жителей. Эта цифра не показывает весь масштаб потерь среди мирного населения. Идентификации погибших в импровизированных могилах на улицах и массовых захоронениях на окраине города часто не проводилось, сбор информации от родных был частичным. Российская оккупация продолжается, и точные данные получить невозможно.

Разрушенный Мариуполь
Разрушенный Мариуполь Фото: Getty Images

Украинские власти предполагают, что число погибших жителей Мариуполя может достигать 25 тысяч. В докладе ООН говорилось, что при взятии города российскими войсками были повреждены или полностью разрушены 90% многоэтажных и до 60% частных домов. Число беженцев из города на момент составления доклада в 2022-м составляло 350 тыс. человек.

Северодонецк и Лисичанск

Вид Северодонецка, ноябрь 2020 г.
Вид Северодонецка, ноябрь 2020 г. Фото: Getty Images

В Луганской области весной 2022-го на пути наступавшей российской армии стояла городская агломерация Северодонецк-Лисичанск. Два города, разделенные рекой, в совокупности населяли почти 350 тыс. человек. Основными предприятиями в Лисичанске были шахты, в Северодонецке — химические производства. Как и многие другие города Донецкой и Луганской областей, они были захвачены сепаратистами весной 2014 года. Власть так называемой ЛНР продержалась там три месяца.

Велосипедисты в Северодонецке до войны
Велосипедисты в Северодонецке до войны Фото: Getty Images

Когда сепаратисты ЛНР отступили, вместо оставшегося под их контролем Луганска Северодонецк исполнял роль временного областного центра.

После начала полномасштабного вторжения России украинская армия обороняла Северодонецк три с лишним месяца. В начале мая 2022 года власти Луганской области заявили о том, что город покинуло 90% жителей. Оставшиеся спасались от обстрелов и бомбежек в подвалах комбината «Азот». Из всех дорог, по которым население могло бы уйти на территорию, контролировавшуюся украинской армией, осталась одна, и она постоянно обстреливалась.

Жители одного из районов Лисичанска на входе в бомбоубежище
Жители одного из районов Лисичанска на входе в бомбоубежище Фото: Getty Images

Российская армия открыла выход со стороны завода на контролируемую ей территорию и предложила гражданским выйти, а военным — сдаться, но ответа на это предложение не последовало. После нескольких недель локальных контрнаступлений и отходов ВСУ военные и часть жителей перебрались на другой берег реки, в Лисичанск. Вскоре и этот, более крупный город был занят российской армией, также с катастрофическими разрушениями жилых кварталов.

Северодонецк после бомбежек
Северодонецк после бомбежек Фото: Getty Images

Как и в случае с Мариуполем, оккупационные власти заявили, что будут отстраивать разбомбленные города. По свидетельствам остающихся жителей, заявления эти по большей части — пропаганда, и реального восстановления почти нет.

Авдеевка и Марьинка

В жилых кварталах Авдеевки
В жилых кварталах Авдеевки Фото: Getty Images

Вторжению российской армии весной 2022-го долго сопротивлялись донецкие пригороды Авдеевка и Марьинка. Как в других местах на линии разграничения, появившейся в результате военного противостояния с силами так называемой ДНР и российскими формированиями, участвовавшими в оккупации украинских земель с 2014 года, тут украинская армия выстроила сильную линию обороны.

Здание с муралом в Авдеевке
Здание с муралом в Авдеевке Фото: Getty Images

Но в течение восьми лет противостояния — до вторжения российских войск в 2022-м — артиллерийские обстрелы и связанные с этим лишения для местного гражданского населения стали обычным делом. И главное промышленное предприятие в Авдеевке, коксохимический завод, крупнейший в Европе, продолжало работать, невзирая на обстрелы.

Разбомбленные кварталы Авдеевки
Разбомбленные кварталы Авдеевки Фото: Getty Images

На то, чтобы пройти меньше десятка километров, отделяющих Авдеевку от Донецка, у российской армии ушло два года. Все это время жилые кварталы города обстреливали. Весной 2023 года, по заявлению городской военной администрации, 80% жилых зданий были разрушены полностью. Из 35 тысяч жителей (на момент начала полномасштабного российского вторжения) к маю 2023-го в городе оставалось меньше двух тысяч, живших по большей части в подвалах разрушенных зданий. Руины Авдеевки были полностью взяты под контроль российскими частями в феврале 2024-го.

Руины Марьинки
Руины Марьинки Фото: Dmitry Yagodkin/TASS

Марьинку украинская армия обороняла больше полутора лет. Но уже летом 2023-го, за полгода до отступления из городка, украинские военные признавали, что оборонять его тяжело — в нем не осталось ни одного целого здания. 180-летняя история этого места по сути закончилась — гражданского населения и целых зданий там не осталось вовсе.

Соледар

Производство соли в Соледаре
Производство соли в Соледаре Фото: Getty Images

В Соледаре, находившемся на пути российских войск к Бахмуту, полтора века добывали каменную соль — залежи ее в этом районе практически неисчерпаемы. Из 10 тысяч жителей города четверть была занята на добыче и обработке соли. Общая протяженность соляных разработок достигла к началу войны 200 км, в отработанных шахтах устраивали экскурсии для туристов, выставочные залы и лечебницы для людей с болезнями легких.

Пожилая жительница Соледара в доме разрушенном обстрелом
Пожилая жительница Соледара в доме разрушенном обстрелом Фото: Getty Images

Добыча и переработка соли были остановлены через два месяца после начала войны. В мае 2022-го ракетным ударом были разрушены здания завода «Артемсоль». Уничтожен был и построенный компанией Knauf крупнейший в Украине завод гипсокартона и строительных смесей.

Разрушенная пятиэтажка в Соледаре
Разрушенная пятиэтажка в Соледаре Фото: Getty Images

Массовая эвакуация из города началась в середине лета 2022 года, и уже к началу осени 80% населения оставили Соледар. Оставшихся пытались эвакуировать до наступления зимы. Обстрелами со стороны наступавшей ЧВК «Вагнер» город был превращен в развалины и перешел под контроль российских наемников в январе 2023-го.

Бахмут

Артемовск, 2015 год
Артемовск, 2015 год Фото: Getty Images

В 2016 году городу Артемовск, ведущему свою историю с допетровских времен, было возвращено историческое имя — Бахмут. В последние полтора века город был известен своими соляными и гипсовыми разработками, а с 1950-х годов — заводом шампанских вин, которые производили и выстаивали по классической технологии в отслуживших свое гипсовых шахтах. Захват власти сепаратистами из ДНР при поддержке российских войск в 2014-2015 гг. Бахмут затронул не сильно, так как он находился сравнительно далеко от районов первых сепаратистских выступлений.

Разбомбленный Бахмут
Разбомбленный Бахмут Фото: Getty Images

Летом 2022-го, после того как российская армия взяла Северодонецк и Лисичанск, Бахмут оказался на пути к стратегически важным городам на севере Донецкой области — Часову Яру, Славянску и Краматорску. Первые обстрелы города начались в августе 2022-го.

Осенью наступление на Бахмут было поручено ЧВК «Вагнер». Именно там, из-за безжалостной тактики вагнеровцев, в основе которой к тому времени было использование заключенных, родилось понятие «мясных штурмов» — проламывание обороны ценой огромных потерь штурмовиков, которым было запрещено отступать.

Подсчет Би-би-си показал, что подтвержденные потери «Вагнерa» на август 2023 года составили почти 24 тысячи человек и большая часть этих солдат, в основном бывшие заключенные, погибла на подступах к Бахмуту.

Сгоревшее здание
Сгоревшее здание Фото: Getty Images

Хотя российские силы неуклонно продвигались по флангам, украинские власти и армейское командование держались за Бахмут до последнего. Невзирая на катастрофические разрушения, продолжали оставаться в Бахмуте и несколько сот жителей, считанные проценты от довоенных 70 тысяч человек.

К концу весны 2023-го глава «Вагнера» Евгений Пригожин, использовавший штурм Бахмута для публичного выяснения отношений с российскими генералами, стал заявлять, что город взят. Но, как и во многих других случаях, российские силы заняли руины. В мае 2023-го президент Украины Владимир Зеленский сказал: «Там ничего нет. Они [россияне] все разрушили. Нет ни одного строения. Очень жаль. Это трагедия. Но сегодня Бахмут только в наших сердцах».

Вид Бахмута с воздуха
Вид Бахмута с воздуха Фото: Getty Images

Волчанск

Волчанск до войны
Волчанск до войны Фото: Getty Images

Город с почти 20-тысячным населением у самой границы с Россией в Харьковской области был оккупирован армией РФ в первый же день полномасштабного вторжения. Но в сентябре 2022-го, в ходе быстрого контрнаступления украинских войск, Волчанск, как и близлежащие районы, был возвращен под контроль Украины. Большая часть его жителей за время оккупации уехала, а назад вернулись немногие.

Разрушенный Волчанск
Разрушенный Волчанск Фото: Getty Images

В мае 2024-го российские войска начали новое наступление. То, как быстро они вновь преодолели подступы к городу, вызвало упреки в адрес властей Украины в том, что за полтора года после контрнаступления они так и не сумели создать достаточных помех на пути нового вторжения. На этот раз бои за Волчанск были ожесточенными. В результате город был разрушен полностью, жителей в нем больше нет.

Торецк и Часов Яр

Жители Торецка в очереди
Жители Торецка в очереди Фото: Getty Images

Два города в северной части Донецкой области, находящиеся друг от друга на расстоянии 20 км, сейчас стоят на линии фронта.

Торецк, по данным историков — первое место, где в XVIII веке в регионе, еще не названном тогда Донбасс, начали добывать уголь. Шахты и коксохимические производства составляли основу экономики Торецка. В советские годы этот город назывался Дзержинском, но в 2016 году ему вернули историческое название.

Торецк находился в системе укреплений, созданных за восемь лет противостояния с сепаратистами и поддерживавшей их армией России.

Пожар в доме
Пожар в доме Фото: Getty Images

За полгода боев, начавшихся в июне 2024-го, российская армия, продвигаясь с юга, захватила сначала несколько районов Торецка, потом стала продвигаться на северо-запад. В конце января, по данным западных военных аналитиков, Торецк по большей части контролировался российскими войсками, но, как и во многих других случаях, за полгода боев был превращен в руины.

Во дворе разрушенного дома
Во дворе разрушенного дома Фото: Getty Images

Часов Яр, основанный в XIX веке на залежах огнеупорной глины, стал ключевым поставщиком кирпича для домен Донбасса. Городом он стал в 1938 году, после того как была проведена новая перепись населения. Одним из младенцев, вероятно, учтенных той переписью, был советский и российский певец Иосиф Кобзон, родившийся в Часовом Яре в 1937-м.

Разрушенный микрорайон на востоке Часова Яра
Разрушенный микрорайон на востоке Часова Яра Фото: Getty Images

С наступлением российских войск на Бахмут Часов Яр превратился в важный узел снабжения ВСУ и все чаще стал подвергаться артиллерийским и ракетным обстрелам. К осени 2023 года 90% жителей уехали из города. Российская армия подошла вплотную в апреле 2024 года, и девять месяцев боев в городской застройке превратили Часов Яр в такую же каменную пустыню, как и другие города Украины, оказавшиеся в эпицентре войны.

BBC
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