Северодонецк после бомбежек Фото: Getty Images

Как и в случае с Мариуполем, оккупационные власти заявили, что будут отстраивать разбомбленные города. По свидетельствам остающихся жителей, заявления эти по большей части — пропаганда, и реального восстановления почти нет.

Авдеевка и Марьинка

В жилых кварталах Авдеевки Фото: Getty Images

Вторжению российской армии весной 2022-го долго сопротивлялись донецкие пригороды Авдеевка и Марьинка. Как в других местах на линии разграничения, появившейся в результате военного противостояния с силами так называемой ДНР и российскими формированиями, участвовавшими в оккупации украинских земель с 2014 года, тут украинская армия выстроила сильную линию обороны.

Здание с муралом в Авдеевке Фото: Getty Images

Но в течение восьми лет противостояния — до вторжения российских войск в 2022-м — артиллерийские обстрелы и связанные с этим лишения для местного гражданского населения стали обычным делом. И главное промышленное предприятие в Авдеевке, коксохимический завод, крупнейший в Европе, продолжало работать, невзирая на обстрелы.

Разбомбленные кварталы Авдеевки Фото: Getty Images

На то, чтобы пройти меньше десятка километров, отделяющих Авдеевку от Донецка, у российской армии ушло два года. Все это время жилые кварталы города обстреливали. Весной 2023 года, по заявлению городской военной администрации, 80% жилых зданий были разрушены полностью. Из 35 тысяч жителей (на момент начала полномасштабного российского вторжения) к маю 2023-го в городе оставалось меньше двух тысяч, живших по большей части в подвалах разрушенных зданий. Руины Авдеевки были полностью взяты под контроль российскими частями в феврале 2024-го.

Руины Марьинки Фото: Dmitry Yagodkin/TASS