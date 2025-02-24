К концу 2024 года число домов и инфраструктурных объектов, разрушенных войной в Украине, достигло 330 тысяч. По данным украинских властей, в прошлом году к этому списку добавилось более 50 тысяч адресов и наименований. Би-би-си рассказывает о нескольких городах Украины, полностью или в большей степени разрушенных в результате российского вторжения.
Мариуполь
Этот город с населением в 420 тыс. человек был крупнейшим сталелитейным центром и портом на юге Украины. В 2012 году он был признан одним из двух самых комфортных для жизни городов Украины среди населенных пунктов до полумиллиона человек.
В 2014-м Мариуполь был затронут вооруженным захватом власти пророссийскими сепаратистами в соседних городах Донецкой области и летом 2014-го в течение месяца находился под контролем так называемой ДНР.
В январе 2015-го в результате ракетного удара по микрорайону на востоке города погибли 30 человек. В то время одновременная гибель такого количества гражданских была беспрецедентным событием. Расследование, проведенное международной группой Bellingcat, показало, что к обстрелу были причастны российские военные, а огонь вели из привезенных из России систем «Град».
Осада и штурм Мариуполя российскими войсками с марта по середину мая 2022 года стала первой демонстрацией неизбирательного применения огня по крупному городу. От российских снарядов и бомб погибли мирные жители с детьми, укрывавшиеся в городском драмтеатре, врачи и беременные в роддоме и тысячи горожан.
Два с половиной месяца осады Мариуполя превратили этот город на берегу Азовского моря в руины. Как заявило управление Верховного комиссара ООН по правам человека, к ноябрю 2022 года были поименно названы 1348 погибших жителей. Эта цифра не показывает весь масштаб потерь среди мирного населения. Идентификации погибших в импровизированных могилах на улицах и массовых захоронениях на окраине города часто не проводилось, сбор информации от родных был частичным. Российская оккупация продолжается, и точные данные получить невозможно.
Украинские власти предполагают, что число погибших жителей Мариуполя может достигать 25 тысяч. В докладе ООН говорилось, что при взятии города российскими войсками были повреждены или полностью разрушены 90% многоэтажных и до 60% частных домов. Число беженцев из города на момент составления доклада в 2022-м составляло 350 тыс. человек.
Северодонецк и Лисичанск
В Луганской области весной 2022-го на пути наступавшей российской армии стояла городская агломерация Северодонецк-Лисичанск. Два города, разделенные рекой, в совокупности населяли почти 350 тыс. человек. Основными предприятиями в Лисичанске были шахты, в Северодонецке — химические производства. Как и многие другие города Донецкой и Луганской областей, они были захвачены сепаратистами весной 2014 года. Власть так называемой ЛНР продержалась там три месяца.
Когда сепаратисты ЛНР отступили, вместо оставшегося под их контролем Луганска Северодонецк исполнял роль временного областного центра.
После начала полномасштабного вторжения России украинская армия обороняла Северодонецк три с лишним месяца. В начале мая 2022 года власти Луганской области заявили о том, что город покинуло 90% жителей. Оставшиеся спасались от обстрелов и бомбежек в подвалах комбината «Азот». Из всех дорог, по которым население могло бы уйти на территорию, контролировавшуюся украинской армией, осталась одна, и она постоянно обстреливалась.
Российская армия открыла выход со стороны завода на контролируемую ей территорию и предложила гражданским выйти, а военным — сдаться, но ответа на это предложение не последовало. После нескольких недель локальных контрнаступлений и отходов ВСУ военные и часть жителей перебрались на другой берег реки, в Лисичанск. Вскоре и этот, более крупный город был занят российской армией, также с катастрофическими разрушениями жилых кварталов.
Как и в случае с Мариуполем, оккупационные власти заявили, что будут отстраивать разбомбленные города. По свидетельствам остающихся жителей, заявления эти по большей части — пропаганда, и реального восстановления почти нет.
Авдеевка и Марьинка
Вторжению российской армии весной 2022-го долго сопротивлялись донецкие пригороды Авдеевка и Марьинка. Как в других местах на линии разграничения, появившейся в результате военного противостояния с силами так называемой ДНР и российскими формированиями, участвовавшими в оккупации украинских земель с 2014 года, тут украинская армия выстроила сильную линию обороны.
Но в течение восьми лет противостояния — до вторжения российских войск в 2022-м — артиллерийские обстрелы и связанные с этим лишения для местного гражданского населения стали обычным делом. И главное промышленное предприятие в Авдеевке, коксохимический завод, крупнейший в Европе, продолжало работать, невзирая на обстрелы.
На то, чтобы пройти меньше десятка километров, отделяющих Авдеевку от Донецка, у российской армии ушло два года. Все это время жилые кварталы города обстреливали. Весной 2023 года, по заявлению городской военной администрации, 80% жилых зданий были разрушены полностью. Из 35 тысяч жителей (на момент начала полномасштабного российского вторжения) к маю 2023-го в городе оставалось меньше двух тысяч, живших по большей части в подвалах разрушенных зданий. Руины Авдеевки были полностью взяты под контроль российскими частями в феврале 2024-го.
Марьинку украинская армия обороняла больше полутора лет. Но уже летом 2023-го, за полгода до отступления из городка, украинские военные признавали, что оборонять его тяжело — в нем не осталось ни одного целого здания. 180-летняя история этого места по сути закончилась — гражданского населения и целых зданий там не осталось вовсе.
Соледар
В Соледаре, находившемся на пути российских войск к Бахмуту, полтора века добывали каменную соль — залежи ее в этом районе практически неисчерпаемы. Из 10 тысяч жителей города четверть была занята на добыче и обработке соли. Общая протяженность соляных разработок достигла к началу войны 200 км, в отработанных шахтах устраивали экскурсии для туристов, выставочные залы и лечебницы для людей с болезнями легких.
Добыча и переработка соли были остановлены через два месяца после начала войны. В мае 2022-го ракетным ударом были разрушены здания завода «Артемсоль». Уничтожен был и построенный компанией Knauf крупнейший в Украине завод гипсокартона и строительных смесей.
Массовая эвакуация из города началась в середине лета 2022 года, и уже к началу осени 80% населения оставили Соледар. Оставшихся пытались эвакуировать до наступления зимы. Обстрелами со стороны наступавшей ЧВК «Вагнер» город был превращен в развалины и перешел под контроль российских наемников в январе 2023-го.
Бахмут
В 2016 году городу Артемовск, ведущему свою историю с допетровских времен, было возвращено историческое имя — Бахмут. В последние полтора века город был известен своими соляными и гипсовыми разработками, а с 1950-х годов — заводом шампанских вин, которые производили и выстаивали по классической технологии в отслуживших свое гипсовых шахтах. Захват власти сепаратистами из ДНР при поддержке российских войск в 2014-2015 гг. Бахмут затронул не сильно, так как он находился сравнительно далеко от районов первых сепаратистских выступлений.
Летом 2022-го, после того как российская армия взяла Северодонецк и Лисичанск, Бахмут оказался на пути к стратегически важным городам на севере Донецкой области — Часову Яру, Славянску и Краматорску. Первые обстрелы города начались в августе 2022-го.
Осенью наступление на Бахмут было поручено ЧВК «Вагнер». Именно там, из-за безжалостной тактики вагнеровцев, в основе которой к тому времени было использование заключенных, родилось понятие «мясных штурмов» — проламывание обороны ценой огромных потерь штурмовиков, которым было запрещено отступать.
Подсчет Би-би-си показал, что подтвержденные потери «Вагнерa» на август 2023 года составили почти 24 тысячи человек и большая часть этих солдат, в основном бывшие заключенные, погибла на подступах к Бахмуту.
Хотя российские силы неуклонно продвигались по флангам, украинские власти и армейское командование держались за Бахмут до последнего. Невзирая на катастрофические разрушения, продолжали оставаться в Бахмуте и несколько сот жителей, считанные проценты от довоенных 70 тысяч человек.
К концу весны 2023-го глава «Вагнера» Евгений Пригожин, использовавший штурм Бахмута для публичного выяснения отношений с российскими генералами, стал заявлять, что город взят. Но, как и во многих других случаях, российские силы заняли руины. В мае 2023-го президент Украины Владимир Зеленский сказал: «Там ничего нет. Они [россияне] все разрушили. Нет ни одного строения. Очень жаль. Это трагедия. Но сегодня Бахмут только в наших сердцах».
Волчанск
Город с почти 20-тысячным населением у самой границы с Россией в Харьковской области был оккупирован армией РФ в первый же день полномасштабного вторжения. Но в сентябре 2022-го, в ходе быстрого контрнаступления украинских войск, Волчанск, как и близлежащие районы, был возвращен под контроль Украины. Большая часть его жителей за время оккупации уехала, а назад вернулись немногие.
В мае 2024-го российские войска начали новое наступление. То, как быстро они вновь преодолели подступы к городу, вызвало упреки в адрес властей Украины в том, что за полтора года после контрнаступления они так и не сумели создать достаточных помех на пути нового вторжения. На этот раз бои за Волчанск были ожесточенными. В результате город был разрушен полностью, жителей в нем больше нет.
Торецк и Часов Яр
Два города в северной части Донецкой области, находящиеся друг от друга на расстоянии 20 км, сейчас стоят на линии фронта.
Торецк, по данным историков — первое место, где в XVIII веке в регионе, еще не названном тогда Донбасс, начали добывать уголь. Шахты и коксохимические производства составляли основу экономики Торецка. В советские годы этот город назывался Дзержинском, но в 2016 году ему вернули историческое название.
Торецк находился в системе укреплений, созданных за восемь лет противостояния с сепаратистами и поддерживавшей их армией России.
За полгода боев, начавшихся в июне 2024-го, российская армия, продвигаясь с юга, захватила сначала несколько районов Торецка, потом стала продвигаться на северо-запад. В конце января, по данным западных военных аналитиков, Торецк по большей части контролировался российскими войсками, но, как и во многих других случаях, за полгода боев был превращен в руины.
Часов Яр, основанный в XIX веке на залежах огнеупорной глины, стал ключевым поставщиком кирпича для домен Донбасса. Городом он стал в 1938 году, после того как была проведена новая перепись населения. Одним из младенцев, вероятно, учтенных той переписью, был советский и российский певец Иосиф Кобзон, родившийся в Часовом Яре в 1937-м.
С наступлением российских войск на Бахмут Часов Яр превратился в важный узел снабжения ВСУ и все чаще стал подвергаться артиллерийским и ракетным обстрелам. К осени 2023 года 90% жителей уехали из города. Российская армия подошла вплотную в апреле 2024 года, и девять месяцев боев в городской застройке превратили Часов Яр в такую же каменную пустыню, как и другие города Украины, оказавшиеся в эпицентре войны.