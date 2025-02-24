Среди них: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Стратегический фонд культуры и Красная звезда / Tvzvezda.

Эти СМИ сыграли важную роль в развертывании и поддержке агрессивной войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних стран, ЕС и его государств-членов.

ЕС запрещает любые транзакции с определенными портами и аэропортами в России, которые используются для передачи дронов, ракет и связанных с ними технологий и компонентов в Россию, или для обхода ограничения цен на нефть или других ограничительных мер судами, которые практикуют нерегулярные и рискованные морские перевозки. Это включает доступ к их мощностям и предоставление любых услуг судам или самолетам.

Совет решил расширить запрет на полеты к перечисленным авиаперевозчикам, которые осуществляют внутренние рейсы в пределах России или экспортируют самолеты или другие авиационные товары и технологии российским авиаперевозчикам и подконтрольным им компаниям.

Кроме того, ЕС усиливает существующий запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом, операторами ЕС, которые на 25% или более принадлежат российским физическим или юридическим лицам. Новое положение запрещает любые изменения в структуре капитала автотранспортных предприятий, которые могут привести к увеличению доли, принадлежащей российскому физическому или юридическому лицу, более 25%.