Как сообщила представитель полиции в понедельник, 24 февраля, три взрывных устройства были утром брошены в стену здания генконсульства, два из них сдетонировали. По предварительным данным, пострадавших нет, пишет DW .

Нападавший скрылся. Полиция пока не раскрывает деталей о типе взрывных устройств и не выдвигает версий о мотивах нападения. Прокуратура начала расследование по факту умышленного повреждения имущества, но отметила, что зданию не было нанесено никакого видимого ущерба. Ранее сообщалось, что в здание российского диппредставительства были брошены бутылки с зажигательной смесью.